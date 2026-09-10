Innovación y cercanía

Cablevideo: tecnología y arraigo local en la nueva era de las telecomunicaciones

Martín y Virginia Priano, integrantes de la nueva generación de la empresa familiar, aportan nuevas miradas a la evolución de la compañía, que expande su cobertura con fibra óptica de última generación y fortalece su identidad santafesina en la provisión de televisión e internet.