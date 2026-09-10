Con más de 35 años de trayectoria en la región, Cablevideo transita una etapa decisiva de transformación. La experiencia de su fundador, Juan Antonio Priano, se integra desde hace años con el trabajo de sus hijos, Martín y Virginia, quienes sumaron nuevas perspectivas profesionales a la conducción de la empresa.
Cablevideo: tecnología y arraigo local en la nueva era de las telecomunicaciones
Martín y Virginia Priano, integrantes de la nueva generación de la empresa familiar, aportan nuevas miradas a la evolución de la compañía, que expande su cobertura con fibra óptica de última generación y fortalece su identidad santafesina en la provisión de televisión e internet.
Esta integración generacional permitió profundizar el proceso de modernización de la compañía, con fuertes inversiones en fibra óptica y el desarrollo de JOY, su plataforma de televisión en vivo y contenidos on demand.
En un mercado altamente competitivo frente a grandes empresas multinacionales, Cablevideo genera empleo directo para alrededor de 200 familias y demuestra que la identidad local y la innovación tecnológica pueden liderar el futuro de las telecomunicaciones.
Experiencia y nuevas miradas: una conducción con identidad propia
La historia de Cablevideo se entrelaza con el desarrollo mismo de la televisión por cable en la provincia. Pionera en traer el servicio a Santa Fe a mediados de la década de 1980, la compañía fundada por Juan Antonio Priano ha atravesado las diversas contingencias económicas del país. Desde hace años, la incorporación de sus hijos, Martín y Virginia, dio inicio a una conducción generacional que busca potenciar el camino recorrido desde nuevas perspectivas profesionales.
La transición no fue fruto de una imposición familiar, sino de una vocación elegida. Martín, formado en gestión y administración de empresas y con un amplio recorrido en el sector agropecuario, aporta una visión volcada a la planificación estratégica, la eficiencia operativa y la dirección ejecutiva del negocio. Por su parte, Virginia, licenciada en Comunicación Social con trayectoria en medios de Buenos Aires y el exterior, lidera las áreas de marketing, programación y el desarrollo de la plataforma digital JOY.
"Nuestros padres nos dieron la libertad de desarrollarnos profesionalmente donde quisiéramos. Cuando nos incorporamos, lo hicimos con experiencia laboral en otros sectores y desde abajo, conociendo cómo funcionaba cada proceso. Es un orgullo y una responsabilidad enorme continuar un proyecto con tanto esfuerzo detrás", destacó Martín.
El valor del "factor humano" frente a las grandes multinacionales
Competir en el mapa de las telecomunicaciones implica medirse a diario con gigantes multinacionales. En ese escenario, Santa Fe se posiciona como una plaza de alta densidad de operadores y usuarios exigentes. Para la conducción de Cablevideo, la paridad tecnológica representa un punto de partida indiscutible: “Tecnología y calidad de servicio tienen que estar al mismo nivel que nuestros competidores, es una condición innegociable”.
Sin embargo, el verdadero valor diferencial radica en la cercanía, el conocimiento directo de la ciudad y la respuesta personalizada frente a cada necesidad. A diferencia de las estructuras corporativas despersonalizadas, la firma local apuesta por mantener un centro de atención telefónica y de soporte técnico integrado por trabajadores de la propia comunidad. "La tecnología se usa cada vez más y es parte indispensable de la transformación, pero eso no suplanta la importancia del vínculo directo. Cuando llama un vecino, quien lo atiende no ve solo un número de cliente; entiende quién es y dónde está ubicado", reflexionó Virginia Priano.
Fibra óptica e inclusión: conectar los barrios y la periferia
El crecimiento exponencial en el consumo de datos de los hogares —donde las conexiones demandan habitualmente entre 200 y 300 megas de velocidad— motivó la reconversión gradual de la red tradicional de cable coaxial hacia redes FTTH (fibra óptica al hogar). Esta infraestructura no solo se desplegó en áreas céntricas, sino que priorizó desde sus inicios el acceso a barrios periféricos donde otras empresas no llegaban.
En relación al despliegue de fibra óptica en distintas localidades, Martín explicó: “es una inversión muy fuerte, tanto económica como técnica, para diseñar la mejor red posible y acompañar el crecimiento urbano. Implica desarrollar fibra en zonas nuevas y reemplazar la tecnología anterior. Cuando se planificó brindar el servicio de internet, fuimos hacia barrios donde no iba nadie”
Esta reconversión no solo abarca los sectores céntricos de las principales urbes, sino que retoma el principio fundacional de la empresa: extender la conectividad a zonas periféricas y barrios donde otros prestadores no llegaban. Actualmente, la cobertura abarca localidades como Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Laguna Paiva, Recreo, Monte Vera, Sauce Viejo, Arroyo Aguiar, Pilar y Humboldt.
JOY, la respuesta al nuevo ecosistema de contenidos, la vigencia de la TV y la lucha por el streaming
La migración hacia el consumo multidispositivo impulsó la creación de JOY, la plataforma de TV Everywhere desarrollada por la empresa que permite ver señales en vivo, series y películas desde cualquier pantalla (Smart TV, celulares, tablets y computadoras).
Este desarrollo no solo moderniza el servicio en el área de cobertura física, sino que habilita la expansión de la marca hacia localidades donde la empresa no cuenta con infraestructura cableada, permitiendo acceder a los contenidos directamente desde aplicaciones en televisores inteligentes.
— Virginia Priano: La gente no dejó de consumir contenidos, cambió la forma y los lugares. JOY nos permite llevar la grilla y el contenido on demand a distintos dispositivos de manera simple y rápida.
Respecto al debate sobre la convivencia entre los medios tradicionales y el fenómeno del streaming, la visión de la empresa es clara: no se trata de formatos excluyentes, sino complementarios. Sin embargo, destacan el rol clave que conservan las estructuras periodísticas consolidadas frente al exceso de información no verificada: “El streaming, democratizó el acceso a la comunicación, pero también generó un contrapeso: se perdió credibilidad porque no siempre sabés a quién creerle. Los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un peso determinante porque cuentan con profesionales capacitados que investigan y le dan sustento a la información.” afirmó Virginia quien se mueve entre ambas realidades.
Un motor para la economía y el desarrollo regional
Con una masa laboral que ronda las 200 familias de forma directa y cerca de 300 puestos indirectos, Cablevideo se consolida como un motor para la economía regional, prestando conectividad crucial tanto para hogares como para empresas exportadoras de la zona.
En ese ecosistema, la identidad local encuentra su expresión más fuerte en Veo Noticias. Esta señal informativa propia se ha convertido en el servicio periodístico de referencia para cubrir el día a día, la política, la cultura y las problemáticas comunitarias de Santa Fe, Santo Tomé y toda la región. Con noticieros en vivo y producciones regionales, el canal reafirma la premisa de dar voz a la comunidad local.
Frente al desafío macroeconómico que implica mantener costos pesificados e insumos valuados en dólares, la conducción familiar de Cablevideo reafirma su compromiso con el desarrollo regional: continuar invirtiendo en tecnología, preservar la cercanía en la atención y mantener el pulso informativo de la región a través de sus pantallas.