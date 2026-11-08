Trayectoria, desarrollo y nuevos desafíos

CAM recibió el Premio Dirigente de Empresa 2026 de ADE

La Asociación Dirigentes de Empresa de Santa Fe (ADE) entregó el Premio Dirigente de Empresa 2026 a CAM, en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y a su aporte al desarrollo urbano de la ciudad. Durante la ceremonia, sus directivos repasaron la evolución de la compañía, los proyectos realizados y los desafíos que enfrenta el sector inmobiliario.