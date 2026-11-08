La distinción fue recibida por Daniel Arditti, quien destacó el valor del reconocimiento para toda la organización. Fundada junto con Sergio Morgenstern, CAM pasó de ejecutar obras de construcción tradicionales a consolidarse como desarrolladora inmobiliaria, con proyectos que acompañaron las transformaciones de distintos sectores de Santa Fe.
CAM recibió el Premio Dirigente de Empresa 2026 de ADE
La Asociación Dirigentes de Empresa de Santa Fe (ADE) entregó el Premio Dirigente de Empresa 2026 a CAM, en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y a su aporte al desarrollo urbano de la ciudad. Durante la ceremonia, sus directivos repasaron la evolución de la compañía, los proyectos realizados y los desafíos que enfrenta el sector inmobiliario.
Al fundamentar la elección, Guillermo Álvarez, presidente de ADE, destacó la continuidad de la empresa y su compromiso con los clientes. Señaló que el reconocimiento no se relaciona únicamente con cumplir 35 años de actividad, sino también con haber sostenido durante ese tiempo estándares de calidad y cumplimiento de los plazos acordados.
De la construcción tradicional al desarrollo inmobiliario
La historia de CAM comenzó con proyectos de pequeña escala. Arditti y Morgenstern iniciaron su actividad con construcciones tradicionales y, con el tiempo, incorporaron desarrollos propios para sostener la continuidad del trabajo entre una obra y otra. La primera experiencia consistió en adquirir y reformar una vivienda; luego avanzaron con edificios de departamentos.
Según recordó Arditti, desde los comienzos la preocupación fue encontrar una manera de mantener la actividad y preservar los equipos de trabajo. Esa búsqueda impulsó el crecimiento de la empresa y la incorporación de nuevos proyectos, hasta convertir el desarrollo inmobiliario en una parte central de su modelo de negocios.
Actualmente, CAM participa en proyectos de viviendas, oficinas, hoteles, edificios de usos mixtos, comercios, complejos deportivos y centros médicos. Su actividad abarca distintas etapas, desde los estudios de factibilidad hasta la planificación, dirección y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura.
Durante la ceremonia se mencionaron más de 130 proyectos terminados y en marcha, además de más de 300 obras de ingeniería y edificios. Entre los trabajos destacados se encuentran los edificios de El Litoral y Arcadia, junto con iniciativas desarrolladas en Santa Fe y otras localidades de la región.
Una empresa vinculada con la transformación urbana
Uno de los aspectos destacados por ADE fue la participación de CAM en la evolución del paisaje urbano santafesino. A lo largo de su trayectoria, la empresa intervino en proyectos que incorporaron nuevas propuestas residenciales, comerciales y de servicios, en un proceso que también modificó la relación de la ciudad con algunos de sus espacios tradicionales.
Durante la entrega, Álvarez mencionó las cocheras ubicadas debajo de la plaza Alberdi como ejemplo de una intervención que generó cuestionamientos en sus comienzos y que luego se integró al funcionamiento de ese sector. También se refirió a los cambios que experimentó Santa Fe y al protagonismo que adquirió la zona de la costa.
Arditti, por su parte, expresó su orgullo por el vínculo de la compañía con la ciudad y por haber participado de ese proceso. Para el empresario, la transformación urbana puede apreciarse especialmente cuando regresan visitantes que hace años no recorren Santa Fe y reconocen los cambios producidos.
Los proyectos y el desafío de ampliar el mercado
Aby Arditti, director comercial e integrante de la nueva generación de la empresa, se refirió a las iniciativas que CAM lleva adelante y a la continuidad de los desarrollos en distintos sectores de la ciudad. Entre ellos, mencionó los trabajos vinculados con el Dique 2 del Puerto de Santa Fe, una iniciativa que comenzó en 2010, además de proyectos sobre bulevar Gálvez y en el microcentro.
La firma también comenzó a evaluar desarrollos fuera de esas áreas, con la intención de ampliar su presencia hacia otros barrios. Esa posibilidad está vinculada tanto con las oportunidades de crecimiento urbano como con las condiciones económicas que inciden en la demanda de viviendas y en las decisiones de inversión.
En ese contexto, el acceso al crédito hipotecario aparece como una de las variables centrales para impulsar la actividad residencial. Sergio Morgenstern sostuvo que una mayor disponibilidad de financiamiento podría facilitar la compra de viviendas y generar mejores condiciones para que las empresas constructoras amplíen sus proyectos.
El empresario también planteó la necesidad de mejorar la articulación con los organismos públicos y reducir las trabas burocráticas que pueden demorar el avance de los desarrollos. La coordinación entre el sector privado y el Estado, señaló, es un aspecto relevante para favorecer la inversión y sostener el movimiento de una actividad con impacto sobre numerosos rubros.
El equipo de trabajo como base del crecimiento
Otro de los ejes que atravesaron la ceremonia fue el papel de los equipos de trabajo en la consolidación de CAM. Arditti remarcó que la calidad de las obras, el cumplimiento de los plazos y los compromisos asumidos con los clientes forman parte de la cultura de la compañía, pero subrayó que esos resultados dependen del aporte de todas las personas involucradas.
El empresario también destacó la continuidad laboral que la empresa pudo sostener a lo largo del tiempo. Durante la entrevista, estimó que entre 300 y 400 personas tuvieron trabajo estable en el marco de la actividad de CAM durante los últimos 25 a 30 años, una referencia que puso en perspectiva el impacto de la construcción más allá de cada proyecto particular.
La continuidad generacional es otro de los desafíos de la firma. Aby Arditti ya participa en la dirección comercial y trabaja junto con su padre y Morgenstern en la gestión de la empresa. La incorporación de nuevas generaciones busca sostener el crecimiento y transmitir los valores que guiaron a la compañía desde sus comienzos.
Morgenstern también mencionó la incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y los cambios en los métodos constructivos como factores que exigirán adaptación y capacitación. Para el empresario, formar nuevos cuadros de conducción es parte del legado que busca dejar y una condición importante para proyectar la empresa hacia el futuro.
Un reconocimiento al recorrido y a los próximos desafíos
El Premio Dirigente de Empresa busca distinguir a referentes del ámbito productivo y empresarial, y poner en valor su contribución al desarrollo regional. En el caso de CAM, la entrega permitió repasar una trayectoria de 35 años, marcada por el crecimiento de la actividad, la diversificación de proyectos y la participación en las transformaciones urbanas de Santa Fe.
Para la empresa, el reconocimiento de ADE también puso el foco en el trabajo colectivo que sostiene cada desarrollo. Con proyectos en ejecución, nuevas iniciativas en evaluación y una generación más joven que ya participa en la conducción, CAM enfrenta el desafío de mantener su trayectoria en un escenario atravesado por las condiciones económicas, el financiamiento y los cambios tecnológicos.