Pilar: el Dr. Miroli disertó sobre adicciones en el marco del 25° aniversario de la Biblioteca Popular
La comunidad de Pilar vivió una jornada de gran interés y reflexión con la presencia del reconocido médico y divulgador científico Dr. Alfredo Miroli, quien ofreció la charla “Adicciones hoy”, organizada por la Biblioteca Popular de Pilar en el marco de su 25° aniversario.
Abordaje
Durante su exposición, el Dr. Miroli abordó con claridad y compromiso temas relacionados con la prevención, los hábitos saludables y el rol de la familia y la comunidad en el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Su estilo didáctico y su reconocida trayectoria hicieron de la charla un espacio enriquecedor para todos los asistentes.
En el cierre del encuentro, el presidente comunal Carlos Martínez hizo entrega al Dr. Miroli de un reconocimiento como visitante distinguido de la localidad, en nombre de toda la comunidad de Pilar, destacando su compromiso con la educación y la salud pública.
Importancia
Desde la Comuna y la Biblioteca Popular subrayaron la importancia de generar este tipo de instancias formativas, que promueven el diálogo y la toma de conciencia sobre problemáticas que atraviesan a toda la sociedad.
Con esta valiosa actividad, Pilar celebró un nuevo aniversario de su Biblioteca reafirmando su rol como espacio de encuentro, cultura y conocimiento, abierto al crecimiento colectivo y a la construcción de una comunidad más informada y solidaria.
