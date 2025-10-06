Salud

Pilar: el Dr. Miroli disertó sobre adicciones en el marco del 25° aniversario de la Biblioteca Popular

La actividad convocó a un amplio público integrado por jóvenes, docentes, profesionales de la salud y vecinos en general, interesados en comprender los desafíos actuales vinculados al consumo problemático y las adicciones desde una perspectiva científica, social y humana.