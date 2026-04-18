La Comuna de San Agustín anunció la puesta en marcha de una nueva edición del programa de Becas Comunales, una iniciativa orientada a respaldar a estudiantes de la localidad que cursan carreras de nivel terciario. En este 2026, el plan contempla la entrega de 25 becas, cada una con un monto de 40.000 pesos.
San Agustín fortalece el acceso a la educación con becas para estudiantes terciarios
El Ejecutivo local lanzó la edición 2026 de su programa de asistencia estudiantil. Con una inversión destinada a 25 jóvenes de la localidad, buscan garantizar la continuidad académica y aliviar el impacto económico en las familias.
El programa tiene como objetivo principal brindar un acompañamiento económico que permita a los jóvenes sostener sus estudios en un contexto donde los costos educativos y de vida representan un desafío.
Desde la comuna señalaron que esta política busca aliviar parte de esa carga, favoreciendo la continuidad académica y evitando la deserción.
Igualdad de oportunidades
La iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia de promoción de la igualdad de oportunidades. A través de este tipo de herramientas, se intenta garantizar que más jóvenes puedan acceder a instancias de formación superior, independientemente de su situación económica.
“El objetivo es acompañar el esfuerzo de quienes apuestan a formarse y construir su futuro”, destacaron desde la gestión local, subrayando la importancia de sostener políticas públicas que impulsen el desarrollo educativo.
Desde la administración comunal remarcaron que la educación ocupa un lugar central dentro de su agenda, al considerarla un pilar clave para el crecimiento individual y colectivo. En ese sentido, señalaron que invertir en educación implica también fortalecer el entramado social y productivo de San Agustín a largo plazo.
Continuidad de políticas educativas
La nueva edición del programa reafirma la continuidad de una línea de trabajo orientada a generar más y mejores oportunidades para los jóvenes. En este marco, la comuna adelantó que seguirá impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo y social de la comunidad.
Con este tipo de acciones, San Agustín busca consolidar un modelo de gestión que prioriza la formación como herramienta de transformación, apostando al potencial de sus estudiantes como motor de crecimiento local.