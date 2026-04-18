Departamento Las Colonias

San Agustín fortalece el acceso a la educación con becas para estudiantes terciarios

El Ejecutivo local lanzó la edición 2026 de su programa de asistencia estudiantil. Con una inversión destinada a 25 jóvenes de la localidad, buscan garantizar la continuidad académica y aliviar el impacto económico en las familias.