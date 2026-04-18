Memorias de Santa Fe

Raimundo Grasso, el músico santafesino que introdujo la “onda eléctrica” al tango

Rememoramos los orígenes del tango en nuestra ciudad con motivo de la celebracióndel primer Festival de Tango organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura Provincial, la Municipalidad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral,la Sociedad de Músicos de Santa Fe y artistas locales independientes.