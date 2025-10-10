Desmienten fallas en el sistema de bombeo de Melincué

Desde el pasado 31 de agosto, cuando se registraron intensas lluvias en la región, las dos estaciones de bombeo de Melincué funcionan de manera continua, garantizando el drenaje del excedente hídrico hacia el río Paraná.
Las plantas operan con normalidad y evacúan hasta 15 millones de litros de agua por hora.
Según informaron desde la Comuna, cada estación cuenta con cuatro bombas —tres en funcionamiento automático y una en reserva— que aseguran la continuidad del sistema ante cualquier eventualidad.
La Estación 1 extrae entre 4.500 y 5.000 metros cúbicos de agua por hora por bomba, lo que equivale a un caudal total de 13.500 a 15.000 m³ por hora (entre 13,5 y 15 millones de litros).
En una jornada completa, se movilizan hasta 360 millones de litros de agua diarios, y en un mes promedio, más de 10 millones de metros cúbicos.
Todo ese volumen se canaliza por el Canal San Urbano, que continúa hacia el Arroyo Pavón y desemboca finalmente en el río Paraná.
El sistema de bombeo se sostiene con tareas permanentes de mantenimiento, capacitación del personal y monitoreo operativo en cada estación y su puente grúa.
Durante los trabajos de limpieza en el canal aductor, se detectaron 15 canales clandestinos no habilitados que habían vulnerado la defensa y operaban por debajo de la cota del canal. Los casos fueron informados a la Provincia.
Además, se hallaron animales muertos en el cauce, lo que también complicaba la circulación del agua.
Ante las versiones que circularon el 2 de octubre en algunos medios locales, la Comuna llevó tranquilidad a los vecinos:
“Las estaciones funcionan con normalidad y el monitoreo es permanente”, aseguraron las autoridades.
Asimismo, invitaron a la comunidad a acercarse a la sede comunal para consultar información verificada.
“Todos los datos están a disposición, y siempre es importante informarse a través de los canales oficiales y del personal capacitado”, señalaron.
Las estaciones de bombeo son fundamentales para el sistema de defensa hídrica de Melincué, especialmente en épocas de lluvias intensas o crecidas del lago.
El trabajo coordinado entre la Comuna y la Provincia busca garantizar el funcionamiento continuo del sistema y prevenir anegamientos en zonas rurales y urbanas.
