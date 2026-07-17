Juan Marcelo “Chelo” Brignone, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, contó cómo se vivió ese particular momento que combinó fútbol, compromiso y solidaridad.
“No lo pensaron dos veces”: la historia de los bomberos santafesinos que apagaron un incendio en pleno partido de Argentina
Mientras millones de argentinos seguían la semifinal del Mundial 2026, un grupo de Bomberos Voluntarios de María Juana dejó de lado la emoción del partido para cumplir con su vocación de servicio.
Una emergencia en pleno himno argentino
El llamado de emergencia llegó justo cuando comenzaba el himno nacional previo al partido de la Selección.
“Bomberos está siempre. Esto se hizo muy viral por el tema de la foto, pero a nosotros nos ha pasado muchas veces en fiestas, cumpleaños, casamientos o eventos especiales. El deber ante todo, frente a un siniestro, es algo a lo que estamos acostumbrados”, explicó Brignone.
El cuartel funciona con un sistema de alerta, ya que los bomberos voluntarios no permanecen de guardia permanente en la sede. Cada integrante recibe el aviso y se dirige al cuartel para salir hacia la emergencia. En esta oportunidad, el incendio correspondía a la jurisdicción de María Juana, aunque el aviso inicial ingresó desde el cuartel de Santa Clara de Saguier.
“Justo llegó la llamada en el momento del himno de Argentina. Tiramos el alerta y en un momento pensé cuántos íbamos a tener, porque somos 32 bomberos y estábamos todos esperando el partido”, relató.
La respuesta fue inmediata: 12 bomberos se presentaron en el cuartel y salieron con dos unidades para intervenir.
Un incendio que pudo haber sido peor
El siniestro afectó a un camión cargado con rollos. El trabajo de los bomberos permitió evitar consecuencias mayores.
“Pudieron desenganchar el semi, pudieron separar el tractor del camión para que no pasaran mayores cosas. Las pérdidas fueron sobre el acoplado y la carga, pero podría haber sido peor”, detalló el jefe del cuartel.
La intervención se extendió durante gran parte del partido. Cuando faltaban aproximadamente 15 minutos para el final, la situación ya estaba controlada. Fue entonces cuando los bomberos pudieron volver a concentrarse en el encuentro deportivo.
La foto que se volvió viral
La imagen que recorrió las redes mostró a los bomberos observando los últimos minutos del partido dentro del cuartel, todavía con parte del equipo utilizado durante la emergencia.
“Cuando vimos la foto y todo lo que había generado, realmente caímos en la labor que hacen siempre los chicos. En este caso fue especial porque era un partido que todos queríamos ver, pero no lo pensaron dos veces”, expresó el jefe bomberil.
Además, destacó que la imagen tomó otra dimensión porque no hubo víctimas ni una tragedia detrás del episodio.
“Si la historia hubiera sido diferente, con una víctima o algo más grave, seguramente sería otra cosa. Por suerte no pasó nada de eso”, remarcó.
Brignone aseguró que la situación refleja la realidad de muchos cuarteles de bomberos voluntarios.
“Creo que el 90% de los cuarteles tienen la misma vocación de servicio. Muchas veces se dice que no hay vocación en los jóvenes, pero nosotros vemos totalmente lo contrario”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que existen dificultades vinculadas a los horarios laborales, ya que los bomberos deben responder a emergencias mientras cumplen con sus trabajos habituales.
“Puede pasar que un lunes a las 9 de la mañana, con todos trabajando en distintos rubros o fuera del pueblo, sea más complicado reunir personal. Pero normalmente tenemos un grupo grande”, explicó.
Festejo compartido en la ruta
La escena tuvo además otro protagonista: las personas que quedaron detenidas en la ruta por el operativo del incendio.
“Había una cola muy larga de autos. La gente seguramente estaba escuchando el partido por radio y cuando vio a los bomberos salió a festejar con ellos, tocando bocinas y saludando”, contó.
Uno de los integrantes incluso llevaba una camiseta argentina debajo del equipo estructural, una imagen que terminó representando el espíritu del momento: la pasión por la Selección y la vocación de quienes siempre están cuando la comunidad los necesita.