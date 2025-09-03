Obras hídricas

Tras 25 años se está limpiando el canal San Eugenio para mejorar el drenaje en el departamento San Jerónimo

El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas.