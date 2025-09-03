San Javier

La Escuela N° 106 celebró su centenario: un siglo de historia, educación y comunidad en Colonia Teresa

El evento comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia, entonación del Himno Nacional ejecutado por la Banda de la Policía de la Provincia de Santa Fe, y el discurso central de la directora, María Ester Lovatto, quien emocionó a los presentes al repasar los momentos más significativos de la historia de la escuela.