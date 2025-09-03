Invitan a participar de la segunda campaña de donación de sangre del Colegio San José de Reconquista

“Les queremos contar con gran entusiasmo que estaremos realizando la segunda campaña de donación de sangre en nuestra escuela”, expresó la docente Chiara Mourglia de ese establecimiento escolar. “El año pasado le realizamos a mediados de octubre y este año decidimos realizarla el 4 de septiembre”, añadió. En esa línea sostuvo que la idea es impulsar la solidaridad desde la institución, “el apoyar al otro y se nos ocurrió desde el departamento de ciencias naturales relacionarlo con nuestra área esta parte de la ayuda, así que nos pareció muy buena idea seguir con este proyecto anual de donación de sangre”, referenció.
Confirmó que este proyecto es acompañado por la sección de Hemoterapia del Hospital de Reconquista, “además de estar acompañando a los alumnos con nuestros contenidos dentro de las ciencias naturales, también estamos apoyados en todo el servicio de Hemoterapia entonces ellos van a venir a informarnos para poder estar bien abocados a esta campaña”, fundamentó.
Antes de dar paso a los alumnos que son los motores de esta campaña la profesora de Biología destacó que todas las personas que estén interesadas en participar deben anotarse a través de las redes sociales, específicamente mediante el Instagram: @aportandovidacsj_.
Se suman los alumnos
Cabe mencionar que están involucrados en esta campaña los alumnos de tercero, cuarto y quinto año del establecimiento escolar, “esta es una campaña en la cual pueden participar los alumnos y los familiares, que nos resulta muy importante”, contaron para nuestro medio. Añadieron que en el caso que el donante sea menor de edad debe llevar una autorización firmada por los padres, mientras que los mayores deben concurrir con su DNI. La campaña se realizará el Se realizará el jueves 4 de septiembre entre las 8 y 12hs. Para inscribirse como donantes generan un QR y el siguiente link para registrar turnos: https://forms.gle/SpWEehG4azjEJc5b7
“Por lo que investigamos nueve de cada 10 personas, necesitaron sangre ya sea por alguna cirugía o algún accidente que tuvieron”, explicó con precisión una de las alumnas. Cabe destacar que las docentes Chiara Mourglia; Heidi Silva y Silvia Sánchez del departamento de Ciencias Naturales están a cargo de la organización, contando además con el involucramiento de los alumnos.
