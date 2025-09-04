Departamento Castellanos

Calvo participó de las Fiestas Patronales y 141° aniversario de Colonia Cello

Alcides Calvo acompañó a la comunidad de Colonia Cello en la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa y el 141° Aniversario de la localidad, compartiendo una jornada de encuentro, tradición y desarrollo comunitario.