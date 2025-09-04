Calvo participó de las Fiestas Patronales y 141° aniversario de Colonia Cello

Como es costumbre recorrer localidades, el Senador Provincial Alcides Calvo, estuvo presente en la celebración de las Fiestas Patronales y en coincidencia con el 141° Aniversario de la localidad de Colonia Cello, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Club Atlético Cello, allí lo recibieron la Presidenta Comunal María del Carmen Heck, y la Presidenta de la institución deportiva, María Emilia Lorenzatti, con la participación de 260 personas, entre ellas: autoridades provinciales como Rodolfo Giacosa, Presidentes Comunales de la región, familias locales y de localidades vecinas que se reunieron para disfrutar de la gastronomía, música y tradición.
En la oportunidad, Calvo realizó la entrega de un obsequio institucional a la comuna local y felicitó a las autoridades por el trabajo conjunto realizado con el Club Atlético Cello, en el marco de gestiones llevadas adelante por el Senador Provincial en la Legislatura, que permitieron que la institución deportiva incorpore en su patrimonio los terrenos donde desarrolla sus actividades sociales y deportivas.
Calvo expresó: “Celebrar las patronales y un nuevo aniversario de una localidad es reconocer su historia, cultura e identidad, en este caso, acompañando a Colonia Cello, claro ejemplo de esfuerzo comunitario y trabajo conjunto entre Comuna e instituciones, logrando que el Club local pueda contar en su patrimonio con los terrenos donde desempeñan sus actividades. Reafirmo mi compromiso de seguir apoyando a esta querida comunidad en cada iniciativa que busque fortalecer su crecimiento”.
