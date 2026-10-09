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Energías renovables

Con una inversión de más de $158 millones, así será el nuevo parque solar para la planta de agua potable de Chañar Ladeado

Se firmó el contrato de la obra, que se financiará con recursos propios y tendrá un plazo de ejecución de 90 días.

Los paneles fotovoltaicos se van a instalar en un predio rural para abastecer de energía renovable a la planta de agua local y fomentar la sostenibilidad en la región.Los paneles fotovoltaicos se van a instalar en un predio rural para abastecer de energía renovable a la planta de agua local y fomentar la sostenibilidad en la región.
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La Comuna de Chañar Ladeado concretó la firma del contrato para construir un Parque de Energía Solar Fotovoltaica Comunal, que abastecerá a la planta de ósmosis inversa de la Cooperativa de Agua Potable. La inversión será de $158.740.915, financiados con fondos propios.

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El acuerdo fue suscripto por el presidente comunal, Federico Vallé, y Guido Casanovas, en representación de IFES S.R.L., la empresa que llevará adelante los trabajos.

El presidente comunal Federico Vallé durante la firma del convenioEl presidente comunal Federico Vallé durante la firma del convenio

Energía renovable para un servicio esencial

La instalación estará destinada a generar electricidad para el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa, incorporando energía solar a la infraestructura vinculada con el servicio de agua potable.

Desde la Comuna señalaron que la inversión apunta a fortalecer ese servicio y promover un uso más sostenible de los recursos, mediante la incorporación de una fuente de energía renovable.

El contrato establece un plazo de ejecución de 90 días corridos, que comenzará a contabilizarse a partir de la firma del acta de inicio de obra.

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Una obra financiada con recursos comunales

El financiamiento se cubrirá íntegramente con recursos de la Comuna. La administración local vinculó esta decisión con la inversión en infraestructura y la mejora de los servicios para los habitantes de Chañar Ladeado.

“Los recursos de la Comuna se invierten en Chañar Ladeado, en obras que impulsan su desarrollo y mejoran los servicios para nuestros vecinos”, expresaron en la comunicación institucional.

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