"Un sueño que se hace realidad": Chiarella detalló los avances del nuevo megaparque recreativo
El proyecto duplicará la superficie del actual Parque Municipal y estará integrado al saneamiento del basural. El mandatario destacó el respaldo de Maximiliano Pullaro para concretar un espacio pensado exclusivamente para el deporte y el esparcimiento.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, brindó más detalles sobre la continuidad de la obra del Área Recreativa Norte, un proyecto que se viene desarrollando desde hace años y que ahora entra en una etapa clave con el llamado a licitación para la ejecución de senderos, caminos internos e iluminación.
Según explicó el mandatario, hasta el momento se avanzó con tareas de movimiento de suelos, la generación de espejos de agua y la plantación de más de 100 árboles, mientras que en esta primera etapa está previsto llegar a un total de cerca de 500 ejemplares. “Los vecinos ya pueden ver las máquinas trabajando, los espejos de agua llenos y los árboles que se plantaron y se van a seguir plantando”, remarcó.
Chiarella indicó que en las últimas semanas se lanzó formalmente la licitación para una etapa considerada “neurálgica” del proyecto. “A través del programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas, del Gobierno de la provincia de Santa Fe, anunciamos una licitación que comprende todo lo que son los senderos y los caminos del Área Recreativa Norte, además del proyecto integral de iluminación”, detalló.
El 24 de febrero se conocerán las ofertas para las obras en el Área Recreativa Norte
El presupuesto oficial asciende a 1.900 millones de pesos, que serán afrontados íntegramente con fondos provinciales. La apertura de sobres está prevista para el 24 de febrero, y una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de seis meses.
En ese marco, el intendente destacó el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico. “Tenemos un fuerte respaldo para poder avanzar no solo en esta licitación, sino en el proyecto general, que es muy importante para la ciudad”, subrayó.
El Área Recreativa Norte tendrá una superficie de 16 hectáreas, lo que representa el doble del Parque Municipal, y estará pensada exclusivamente para el uso recreativo y deportivo. “Dentro del parque no se va a poder circular con autos. Los senderos serán peatonales, para caminar, correr y hacer ejercicio, y habrá espacios específicos para bicicletas”, explicó Chiarella.
El tránsito vehicular quedará limitado al entorno, donde se proyectan calles pavimentadas y zonas de estacionamiento, como parte de las etapas posteriores de la obra.
Una vez finalizada esta licitación, el plan contempla nuevas fases vinculadas a emisarios pluviales, pavimentación del entorno, forestación complementaria y la instalación de equipamiento. “Después vienen los programas, que son las distintas estaciones del parque: sectores deportivos, juegos, un anfiteatro, el bosquecito, espacios para emprendedores y food trucks”, enumeró el intendente.
“Es un proyecto muy grande y ambicioso, que durante muchos años parecía imposible de concretar. Hoy las etapas se van cumpliendo según lo planificado”, afirmó.
Vinculación con el cierre del basural
Chiarella también recordó que el Área Recreativa Norte se articula con el plan Objetivo Cierre Basural, otro de los proyectos estructurales de la gestión. “Son dos proyectos que van en paralelo, pero que al final del camino se unen, porque todo va a formar parte de un gran parque”, señaló.
En ese sentido, destacó que ya se sanearon las primeras hectáreas del basural y que más de 3.500 toneladas de residuos dejaron de disponerse allí para ser tratadas en la planta correspondiente, además de la mejora en las condiciones laborales de quienes antes trabajaban en el basural a cielo abierto.
Un antes y un después para la ciudad
“El Área Recreativa Norte va a marcar un antes y un después para toda la zona norte y para la ciudad en general”, sostuvo el intendente, al tiempo que remarcó la importancia de la articulación entre el municipio y la provincia. “Las obras que presentamos como desafíos en 2023 hoy dejaron de ser anuncios y se están convirtiendo en realidades concretas”, concluyó.