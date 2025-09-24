Más de 160 chicos participarán

San Lorenzo será sede del 5to. encuentro de la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad se realizará el jueves 25, a las 14, en el teatro “Aldo Braga” de la ciudad de San Lorenzo y contará con la presencia de escuelas orquestas de Oliveros, Totoras, San Jerónimo, Cañada de Gómez, Serodino y San Lorenzo.