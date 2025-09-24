San Lorenzo será sede del 5to. encuentro de la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La actividad se realizará el jueves 25, a las 14, en el teatro “Aldo Braga” de la ciudad de San Lorenzo y contará con la presencia de escuelas orquestas de Oliveros, Totoras, San Jerónimo, Cañada de Gómez, Serodino y San Lorenzo.
“Se está trabajando fuertemente con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las escuelas orquestas y agrupaciones musicales", indicaron desde el Ministerio de Cultura.
Continuando con los encuentros musicales de la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe, este jueves 25, a las 14, se realizará el quinto encuentro en la localidad de San Lorenzo con la participación de más de 160 niñas, niños y adolescentes.
La actividad, tendrá lugar en el teatro “Aldo Braga” (Entre Ríos 510) y contará con la participación de las escuelas orquestas N.º 239 de Oliveros, la N.º 243 de Totoras, la N.º 6053 de San Jerónimo, la N.º 1249 de Cañada de Gómez, la N.º 257 de Serodino y la N.º 1291 de San Lorenzo, ciudad anfitriona de la jornada.
Apoyo
“Desde el Ministerio de Educación se está trabajando fuertemente en la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles con el objetivo de visibilizar y poner en valor la labor de las Escuelas Orquestas y las agrupaciones musicales de toda la provincia”, explicó la coordinadora General de la Red, Marta Varela, quién agregó que “estos encuentros son muy importantes para los niños y jóvenes músicos de diferentes ciudades porque les permiten compartir el trabajo que realizan con otros grupos similares, generar empatía entre ellos y compartir experiencias en las diferentes instancias de las que participan”.
Cabe destacar que el proyecto de presentaciones musicales la Red Provincial en 2025 comenzó en la ciudad de Santa Fe con el primer encuentro de apertura que tuvo la participación de agrupaciones de Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé y Sunchales. Luego, el segundo encuentro se realizó en la ciudad de Rafaela con orquestas de violines y coros locales y continuó en Reconquista con escuelas orquestas de Tostado, Avellaneda, San Cristóbal y Reconquista. El cuarto encuentro se desarrolló en
Las Parejas con la presencia de agrupaciones musicales de Casilda, San Genaro y Las Parejas y luego del de San Lorenzo, continuará en Alcorta y finalizará la temporada con una Gala en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario.
Proyecto
En tal sentido, Varela sostuvo que “estas presentaciones forman parte de un proyecto inclusivo que afianza el trabajo grupal y genera motivación para estudiar, ensayar y proyectar la experiencia artística en público y eso finalmente se traduce en nuevos aprendizajes para todos los niños y niñas”.
Vale recordar que la Red Provincial de Coros y Orquestas cuenta con 49 escuelas orquestas, orquestas sinfónicas, 4 orquestas de cuerdas, 29 ensambles, 5 ensambles folclóricos, 4 coros y más de 1200 instrumentos.
A través de la Red se propone a la educación musical como una plataforma de inclusión e igualdad de oportunidades y acompañamiento socioeducativo con el objetivo de fortalecer las trayectorias escolares, los aprendizajes y potenciar las habilidades cognitivas y sociales de niñas, niños y adolescentes que cuentan con la oportunidad de incorporarse a formaciones musicales sinfónicas y latinoamericanas.
