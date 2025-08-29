Venado Tuerto: las amenazas llegaron al ex anexo del Nacional 1, la Escuela Nº 584

El ex Colegio Nacional parece no tener paz. En horas de la mañana de este viernes ingresó una nueva amenaza, pero esta vez dirigida la Escuela Nº 584 “Raúl Ricardo Alfonsín” que durante muchos años funcionó como anexo de la Escuela Nº 446 “Juan Bautista Alberdi”.
Según las primeras informaciones, el llamado fue directo a la central del 911, manifestando la presencia de una bomba en la sede de Alem y Di Martino. Rápidamente se activó el protocolo de evacuación para que los especialistas en explosivos pudieran realizar los trabajos correspondientes.
Al ser negativa la requisa, se decidió retornar a las aulas para continuar con el dictado de clases. Cabe señalar, que frente a estas llamadas intimidantes que se vienen recibiendo desde el lunes último, el Ministerio de Educación de Santa Fe ha determinado no suspender las clases, siempre con las medidas de prevención y seguridad correspondiente.
Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza con la investigación, sumando una nueva amenaza a las recibidas durante la semana y que tenían como blanco el edificio de Alem y Juan Bautista Alberdi. Ahora, se deberá determinar si hay alguna vinculación entre las diferentes comunicaciones intimidatorias.
Cabe recordar que, en el marco de esta causa, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron 4 teléfonos celulares que podrían estar vinculados a las primeras llamadas.
