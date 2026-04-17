El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza en la etapa final de construcción del edificio propio para la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina”, en la localidad de Hughes, departamento General López. La obra se enmarca en el plan de infraestructura educativa que se ejecuta en todo el territorio provincial y representa una inversión de más de 5.800 millones de pesos.
El gobierno de Santa Fe ultima detalles para el edificio propio de la Escuela N° 224 en Hughes
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las nuevas instalaciones este viernes y anticipó que los 200 jóvenes que estudian en la Secundaria Nº 224 “en el segundo semestre van a arrancar las clases en este edificio”.
Durante una recorrida por el establecimiento, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que la Provincia “está construyendo 54 nuevas escuelas en todo el territorio santafesino” y confirmó que “los 200 jóvenes que cursan en la institución comenzarán el segundo semestre en este edificio”.
De la promesa a la concreción
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance del proyecto y recordó que “esta escuela fue una promesa de campaña del gobernador y en poco tiempo más será una nueva obra inaugurada”. En esa línea, remarcó que “en apenas 14 meses la comunidad educativa pasó de proyectar su edificio a verlo materializado”.
Además, precisó que el establecimiento ya cuenta con mobiliario, luminarias y equipamiento completo, lo que permitirá su puesta en funcionamiento en el corto plazo.
Por su parte, la senadora Leticia Di Gregorio subrayó que la obra “saldará una deuda histórica con la comunidad educativa y los vecinos de Hughes” y valoró que la institución disponga finalmente de “un edificio moderno, funcional y acorde a las necesidades de alumnos y docentes”.
Infraestructura integral y entorno urbano
La obra, a cargo de la empresa De Paoli y Trosce Constructora, contempla una superficie total de 5.000 metros cuadrados. Incluye un patio central de 1.600 m² destinado a actividades recreativas, una cancha multideportiva, diez aulas, un aula-taller equipada para prácticas de ciencias, un salón de usos múltiples de 215 m² y una biblioteca de 110 m².
El proyecto también incorpora mejoras en el entorno urbano inmediato, con la ejecución de pavimento de hormigón armado con cordón cuneta en los tres frentes del predio y el entubamiento de la zanja sobre la calle José Hernández, lo que optimiza la accesibilidad y las condiciones de circulación en la zona.