De la promesa a la realidad

El gobierno de Santa Fe ultima detalles para el edificio propio de la Escuela N° 224 en Hughes

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las nuevas instalaciones este viernes y anticipó que los 200 jóvenes que estudian en la Secundaria Nº 224 “en el segundo semestre van a arrancar las clases en este edificio”.