El Parque de la Agricultura y Plaza San Martín vuelven a brillar en Esperanza

El municipio de Esperanza dio a conocer una serie de mejoras significativas en sus espacios públicos más emblemáticos, destacando la puesta en funcionamiento de las fuentes del Parque de la Agricultura y la Plaza San Martín. Estas acciones forman parte de un plan de renovación más amplio que busca recuperar y embellecer áreas que durante años se vieron afectadas por la falta de mantenimiento.
Fuentes renovadas: un símbolo de la ciudad que vuelve a brillar
El trabajo de recuperación no se limitó a las fuentes del Parque de la Agricultura y la Plaza San Martín, sino que también incluyó la de la Plaza de Las Carretas. Los esfuerzos se centraron en una intervención completa: se repararon las bombas, se pintaron las estructuras y se instalaron nuevas luminarias. Estas mejoras no solo restauran la belleza de estos monumentos, sino que también garantizan su funcionalidad y seguridad para que los vecinos y visitantes puedan volver a disfrutarlos tanto de día como de noche.
El Parque de la Agricultura: más allá de la superficie
El Parque de la Agricultura, uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad, fue objeto de una intervención más profunda. Además de la renovación de su fuente, se llevaron a cabo tareas de limpieza y desbarrado en el lago artificial. Este trabajo es crucial para mejorar la calidad del agua, un paso fundamental para prepararse para la temporada de verano.
Pero las mejoras no terminan ahí. La municipalidad está evaluando soluciones a largo plazo para asegurar la sostenibilidad del lago. Entre los planes futuros se destaca la reparación y puesta en funcionamiento de la cascada, así como la incorporación de aireadores para mejorar la oxigenación del agua. Se prevé instalar dos de estos dispositivos en el lago grande y uno en el lago pequeño, lo que contribuirá a un ecosistema más saludable y evitará la acumulación de sedimentos.
Declaraciones oficiales y el impacto en la comunidad
Lorena Domig, secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, subrayó la importancia de estos proyectos en una declaración oficial: “Trabajamos con el objetivo de que el Parque de la Agricultura, como todos los espacios públicos de la ciudad, tenga el esplendor que merece para que pueda ser disfrutado tanto por los vecinos como por los turistas que lo visitan”.
Estas obras no solo embellecen la ciudad, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y ofrecen lugares de esparcimiento de calidad para todas las familias de Esperanza. La inversión en infraestructura pública demuestra un compromiso con el bienestar de la comunidad y con la preservación de su patrimonio cultural y natural.
