Departamento Las Colonias

El Parque de la Agricultura y Plaza San Martín vuelven a brillar en Esperanza

Se pusieron en funcionamiento las fuentes del Parque de la Agricultura y la Plaza San Martín, y se restauró la de Plaza de Las Carretas. Además, en el Parque de la Agricultura se limpió el lago artificial y se evalúa la instalación de aireadores. El objetivo es embellecer la ciudad y ofrecer mejores espacios para vecinos y turistas.