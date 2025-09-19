Junto a expertos de Central y Newell's

Vanina Correa lidera campus deportivo de alto nivel en Villa Gobernador Gálvez

La jornada de capacitación, dirigida a docentes de Educación Física, entrenadores, dirigentes deportivos y público general, se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre a las 9 horas en el Parque Regional. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del enlace https://bit.ly/campusvc.