Vanina Correa lidera campus deportivo de alto nivel en Villa Gobernador Gálvez

El municipio de Villa Gobernador Gálvez anunció la realización de un Campus Deportivo de alto nivel, que contará con la participación de la destacada exarquera de la selección nacional, Vanina Correa, y de entrenadores de renombradas instituciones como Newell's Old Boys y Rosario Central.
La jornada de capacitación, dirigida a docentes de Educación Física, entrenadores, dirigentes deportivos y público general, se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre a las 9:00 horas en el Parque Regional. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del enlace https://bit.ly/campusvc.
La nómina de disertantes incluye a Vanina Correa, quien también se desempeña como coordinadora del programa municipal "Ellas Juegan". Estarán acompañándola el kinesiólogo Heldo Mariano Milatich, Virginia Salera, coordinadora del fútbol femenino juvenil de Newell's, y Matías Lenci, profesor del club Rosario Central, quien expondrá sobre metodologías y planificación de entrenamiento.
En declaraciones, Vanina Correa explicó que la iniciativa surge del programa "Ellas Juegan", impulsado por el intendente [aquí se podría añadir el nombre del intendente, si se conoce] para fomentar la participación femenina en el deporte. "El campus es una propuesta para la gente del fútbol, para darles herramientas con profesionales para que puedan seguir desarrollando sus instituciones", afirmó la exarquera.
Correa también aprovechó para destacar el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad, impulsado por el mismo programa. "Estamos logrando fortalecer el fútbol femenino con una liga para mayores de 16 años que se realiza todos los sábados en el Parque Regional, y en la que cada vez más clubes tienen sus equipos con dos categorías completas de fútbol infantil femenino", concluyó, subrayando los avances logrados en colaboración con la Liga Independiente de Fútbol Amateur (LIFA).
