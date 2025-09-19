Sosa: "Consenso y derechos en la nueva Constitución"

El senador convencional Osvaldo Sosa emergió como una figura central y conciliadora en el histórico proceso de la Convención Constituyente. Su intervención, tanto al presidir la primera sesión como en el cierre de las deliberaciones, se destacó por un llamado persistente al consenso, dejando una marca indeleble en el nuevo texto constitucional.
Previo al inicio de los debates, Sosa se preparó con meses de antelación, conformando un equipo de trabajo con referentes del departamento Vera. Este grupo no solo recopiló información local, sino que también presentó propuestas concretas que lograron resonancia en las comisiones y fueron expuestas en el recinto.
Desde el inicio de las sesiones, Sosa sentó una premisa innegociable: que esta fuera la “convención del consenso”. Un objetivo difícil de alcanzar, pero que, según sus propias palabras, se logró al convencer a los distintos espacios políticos de que "una Constitución no es el triunfo de unos sobre otros, sino el pacto común que nos une como pueblo y nos proyecta hacia el futuro".
Sus participaciones se caracterizaron por un tono conciliador que le valió el respeto de sus pares, incluso siendo parte de la oposición. Su rol protagónico fue fundamental para que el "sueño inicial del consenso" se convirtiera en una realidad. En su discurso de despedida, el legislador enfatizó que el proceso tuvo una "gran cuota de humanidad", materializada en el reconocimiento de nuevos derechos.
"En tren de ampliar derechos hemos logrado, entre otras cosas, que los pueblos originarios sean reconocidos y que la discapacidad sea visibilizada", remarcó Sosa, destacando dos logros clave incluidos de forma textual en la redacción final de la carta magna.
Finalmente, el senador expresó su esperanza en la nueva Constitución para el desarrollo de la región norte de la provincia. “En el norte tenemos muchos sueños, no porque seamos soñadores, sino porque a lo largo del tiempo se fueron acumulando. Tengo mucha fe en que podemos concretarlos”, concluyó.
El rol de Sosa en la Convención ha fortalecido su figura política y ha dejado una impronta de liderazgo que, según observadores y su propio equipo, será clave en su regreso a la labor legislativa.
