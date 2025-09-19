Actividad legislativa

Borla formó parte de una nueva edición de la Expo Educativa

La Expo es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de San Justo, que cuenta con el apoyo constante del Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla. Su objetivo principal es ofrecer a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria una oportunidad única para explorar sus opciones de formación y tomar decisiones informadas sobre su futuro.