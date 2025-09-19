Borla formó parte de una nueva edición de la Expo Educativa
La Expo es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de San Justo, que cuenta con el apoyo constante del Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla. Su objetivo principal es ofrecer a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria una oportunidad única para explorar sus opciones de formación y tomar decisiones informadas sobre su futuro.
En el espacio ubicado en el centro de San Justo se hicieron presentes numerosas casas de estudio del ámbito local, regional y provincial para mostrar sus ofertas educativas que van desde oficios, tecnicaturas a nivel terciario, nivel universitario y todo lo relacionado también a la capacitación a distancia.
La ciudad de San Justo se convirtió nuevamente en epicentro del futuro educativo al albergar la Expo Educativa, un evento clave para estudiantes de la región. La feria, que tuvo lugar esta semana en la Casa de la Cultura, reunió a destacadas casas de estudio de la provincia y la región, mostrando una amplia gama de ofertas académicas que abarcan desde oficios y tecnicaturas hasta carreras universitarias tradicionales.
Durante la inauguración, el senador Borla destacó la importancia de valorar todas las ramas de la educación, no solo las universitarias más conocidas. "Cuando se habla de educación universitaria, uno piensa en el abogado, el médico, el contador o el ingeniero, por poner ejemplos, pero no piensa en los oficios, en las tecnicaturas, en los terciarios, que son muy importantes", expresó.
Borla también hizo hincapié en un desequilibrio social y profesional que a menudo se observa en las ciudades. "A veces en ciudades como San Justo hay 40 abogados y no conseguís un gasista, o no conseguís un plomero, o un electricista. Por eso, cuando hablamos de educación, no solamente nos referimos a la educación tradicional, sino también a estas cuestiones que son terciarias, oficios, tecnicaturas y, obviamente, carreras de grado", concluyó.
El evento se desarrolló con éxito, proporcionando a los jóvenes una plataforma invaluable para interactuar directamente con representantes de las instituciones educativas y descubrir el vasto abanico de posibilidades que existen para su desarrollo profesional.
