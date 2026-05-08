Refuerzan la atención primaria

Esperanza: concluyeron mejoras edilicias en el Centro de Salud de La Orilla

Con aportes del Gobierno provincial y del Samco local, finalizaron las obras de impermeabilización, pintura y zinguería en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio La Orilla, en Esperanza. Durante una recorrida por el lugar, autoridades municipales y provinciales destacaron la importancia de fortalecer el primer nivel de atención y anunciaron nuevas intervenciones en el Centro de Salud del barrio Los Troncos.