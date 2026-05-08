La Municipalidad de Esperanza y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe finalizaron las obras de refacción en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio La Orilla, una intervención que incluyó tareas de impermeabilización, pintura y zinguería con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y fortalecer la atención sanitaria en el sector.
Esperanza: concluyeron mejoras edilicias en el Centro de Salud de La Orilla
Con aportes del Gobierno provincial y del Samco local, finalizaron las obras de impermeabilización, pintura y zinguería en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio La Orilla, en Esperanza. Durante una recorrida por el lugar, autoridades municipales y provinciales destacaron la importancia de fortalecer el primer nivel de atención y anunciaron nuevas intervenciones en el Centro de Salud del barrio Los Troncos.
La recorrida por el efector de salud se realizó este miércoles y estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Müller, junto a la diputada provincial Jimena Senn, el director de Arquitectura del Ministerio de Salud provincial, Lisandro Vaccaro, y la directora del Samco local, Elisabet Miranda.
Los trabajos fueron ejecutados a través del Fondo para Reparación de Efectores de Salud (Fonres), un programa impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe destinado a agilizar tareas de mantenimiento, conservación y mejoras en edificios que integran la red pública sanitaria.
Durante la visita, el intendente Müller destacó el acompañamiento del gobierno provincial y remarcó la importancia de este tipo de intervenciones para sostener el funcionamiento de los centros de salud barriales.
“Quiero agradecer el apoyo del Gobierno provincial, que constantemente brinda herramientas y soluciones para mejorar la calidad de vida de los esperancinos”, expresó.
El mandatario local precisó además que la Provincia aportó 10 millones de pesos para la ejecución de las obras, mientras que el Samco local destinó cerca de 6 millones de pesos adicionales para completar la intervención.
En ese marco, anunció que próximamente se realizará una obra similar en el Centro de Salud del barrio Los Troncos, dando continuidad al plan de mejoras en infraestructura sanitaria de la ciudad.
Fortalecimiento del primer nivel de atención
Por su parte, la diputada Jimena Senn valoró la implementación del Fonres y sostuvo que se trata de una herramienta que permite dar respuestas rápidas a necesidades urgentes que muchas veces no pueden resolverse mediante procesos licitatorios tradicionales.
“Son obras muy necesarias que, de otro modo, tardarían mucho tiempo en concretarse”, afirmó.
Además, consideró que las mejoras representan “una muestra más de que cuando se trabaja en equipo se logran resultados concretos para la comunidad”.
A su turno, Lisandro Vaccaro explicó que el programa responde a los lineamientos establecidos por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud Silvia Ciancio, quienes priorizan el fortalecimiento del primer nivel de atención dentro del sistema sanitario provincial.
El funcionario provincial subrayó además el contexto nacional en materia de salud pública y remarcó que en Santa Fe “se continúa invirtiendo en medicamentos, equipamiento e infraestructura”.
Un espacio clave para la atención barrial
Finalmente, la directora del Samco, Elisabet Miranda, destacó la relevancia del Centro de Salud de barrio La Orilla dentro de la red sanitaria local.
“Por este espacio pasan personas de todas las edades y se brinda respuesta a una gran cantidad de demandas”, señaló.
Miranda remarcó además que el fortalecimiento de los centros barriales permite descentralizar la atención y evitar derivaciones innecesarias al hospital Samco, reduciendo la saturación del sistema.
“Esto nos permite estar más cerca de los vecinos”, sostuvo.
De la recorrida participaron también la subdirectora del Samco, Agostina Beloqui, y el presidente del Consejo de Administración del Samco, Pablo Lissi.