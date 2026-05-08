Rafaela

Avanza la recuperación de los Ex Almacenes Ripamonti: terminó el pilotaje y retiraron el asbesto

La Municipalidad de Rafaela continúa ejecutando la primera etapa de reciclaje y restauración de los históricos Ex Almacenes Ripamonti. En los últimos días finalizaron los trabajos de pilotaje para reforzar la estructura sobre calle 9 de Julio y se concretó el retiro de las chapas de asbesto de la recova, en el marco de un operativo realizado bajo estrictos protocolos de seguridad.