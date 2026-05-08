La intervención sobre los históricos Ex Almacenes Ripamonti continúa avanzando en la ciudad de Rafaela, en el marco de la primera etapa de reciclaje y restauración impulsada por la gestión del intendente Leonardo Viotti.
Avanza la recuperación de los Ex Almacenes Ripamonti: terminó el pilotaje y retiraron el asbesto
La Municipalidad de Rafaela continúa ejecutando la primera etapa de reciclaje y restauración de los históricos Ex Almacenes Ripamonti. En los últimos días finalizaron los trabajos de pilotaje para reforzar la estructura sobre calle 9 de Julio y se concretó el retiro de las chapas de asbesto de la recova, en el marco de un operativo realizado bajo estrictos protocolos de seguridad.
Los trabajos, que comenzaron en enero de este año, tienen como principal objetivo preservar la estructura edilicia y garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector céntrico donde se emplaza el emblemático inmueble.
La obra es coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y representa una de las intervenciones patrimoniales más importantes encaradas en los últimos años sobre uno de los edificios históricos más representativos del casco urbano rafaelino.
En esta nueva etapa, se concretó la finalización del pilotaje de la estructura de sostén del muro que da hacia calle 9 de Julio, una tarea clave para estabilizar la construcción y minimizar riesgos en la vía pública.
La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, explicó que además se completó el retiro de las chapas de asbesto ubicadas en la recova del edificio, una labor que demandó estrictas medidas de seguridad debido a las características del material.
“Se trabajó siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad establecidos por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe”, detalló la funcionaria.
Según precisó, la empresa COSPAVC estuvo a cargo de la remoción de los elementos, en coordinación con especialistas provenientes de la ciudad de Buenos Aires y personal técnico local.
Vidal destacó además que las intervenciones realizadas hasta el momento responden a una planificación integral orientada a conservar la estructura original del edificio y evitar nuevos deterioros.
“Con la finalización del pilotaje seguimos avanzando en brindar mayor seguridad a los transeúntes”, remarcó.
Recuperación de un edificio emblemático
Desde el municipio sostienen que la intervención en los Ex Almacenes Ripamonti responde a una decisión política de recuperar un espacio histórico que durante años permaneció abandonado, generando riesgos estructurales y afectando el patrimonio urbano de la ciudad.
En ese sentido, desde la gestión de Leonardo Viotti remarcaron que las obras buscan no solo preservar el valor arquitectónico del inmueble, sino también mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del sector.
La funcionaria realizó además un repaso de las tareas ejecutadas desde el inicio de la obra. Entre ellas mencionó el desmalezado y limpieza integral del predio, trabajos necesarios para permitir el ingreso de equipos técnicos y maquinaria especializada.
Avances
Posteriormente, se avanzó con el apuntalamiento de las paredes exteriores que conforman la fachada y la recova, con el propósito de evitar derrumbes y conservar la estructura original.
Asimismo, se efectuó el desmontaje de techos y claraboyas deterioradas mediante maquinaria específica operada por personal capacitado para este tipo de intervenciones.
Los trabajos continuarán en las próximas semanas conforme al cronograma establecido, consolidando un proceso de recuperación que apunta a preservar uno de los inmuebles más emblemáticos de la historia urbana de Rafaela.