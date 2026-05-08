El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, ingresó en la cuenta regresiva para la finalización de 27 viviendas en la ciudad de San Jorge.
Abren la etapa final de inscripción para las nuevas viviendas en San Jorge
Enrico, destacó que el proyecto se encuentra en su fase de terminaciones y detalló el fuerte plan de infraestructura que se despliega en el departamento San Martín.
El proyecto, que representa el regreso de los planes habitacionales a la localidad tras 15 años de espera, alcanzó un 90 % de avance físico y ya tiene fecha confirmada para el cierre del padrón de aspirantes: el próximo 21 de mayo.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló: “Estas 27 viviendas vienen a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, demostrando que con una administración eficiente los recursos se convierten en soluciones concretas para la gente”.
Asimismo, el Ministro puso en valor el plan de infraestructura que se ejecuta en la zona: “Nuestro compromiso es integral".
Además de estas viviendas, "estamos llevando adelante la repavimentación de la Ruta Provincial N° 13 y, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), ejecutamos dos obras clave para San Jorge: la pavimentación del acceso norte sobre el Bv. de las Américas y la repavimentación del acceso principal por Av. Alberdi, desde Av. Falucho hasta Bv. 25 de Mayo. Son obras que mejoran la seguridad vial y jerarquizan la ciudad”.
Impulso histórico para el desarrollo de San Jorge
Por su parte, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, destacó la escala de la obra: “Estamos mejorando la vida de los vecinos de San Jorge; hace más de 15 años no se veía una intervención de esta escala. Esto es trabajar para dignificar y sacar adelante a nuestro departamento. Todos juntos hacemos de nuestras localidades lugares cada vez mejores para vivir”.
En la misma línea, el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, valoró el impacto social de la obra: “Vuelven las viviendas a San Jorge. Es un proceso de esperanza que le da a los ciudadanos”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de sostener estos programas en el tiempo.
El mandatario local explicó que las 27 unidades forman parte de una primera etapa y anticipó nuevas gestiones. “Es el primer objetivo que estamos cumpliendo y estamos trabajando ya para darle continuidad con más viviendas”, señaló.
Inscripción y sorteo
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) se informó que los interesados tienen tiempo hasta las 24:00 horas del 21 de mayo para anotarse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda: https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, brindó detalles sobre el proceso es importante que los vecinos sepan que el trámite es gratuito y digital.
"Los requisitos incluyen integrar un grupo familiar, demostrar al menos dos años de residencia o trabajo en la localidad, contar con ingresos comprobables y no ser propietario de otros inmuebles. Ante cualquier duda, pusimos a disposición el correo [email protected]r para que nuestro equipo pueda asistirlos”.
Detalles técnicos
Ubicadas en el sector noroeste de la ciudad, las viviendas corresponden al prototipo de Núcleo Básico de dos dormitorios. Cuentan con cocina-comedor, baño, lavadero e instalaciones completas de gas, electricidad y agua.
La inversión total de la provincia en esta obra supera los 1.700 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Fe de transformar los impuestos de los ciudadanos en obras que mejoran la calidad de vida en cada localidad.