Licitaron la terminación de 20 viviendas que estaban abandonadas en Santa Rosa de Calchines

El Gobierno Provincial llevó adelante la licitación de los trabajos para la terminación de 20 viviendas y obras de infraestructura urbana en Santa Rosa de Calchines, del departamento Garay.
Con un presupuesto oficial de $1.143 millones, se presentaron las ofertas para los trabajos de terminación de las unidades habitacionales en Barrio Rosas. Los trabajos también incluyen obras de infraestructura urbana.
Durante el acto licitatorio desarrollado en la sede de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó: “Existe un fuerte compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico para finalizar obras inconclusas o que vienen con un grado de dificultad como esta, donde rescindimos el contrato con la empresa que había comenzando y abandonado la construcción las estas viviendas”.
“Es una obra que empezó en 2019 y que había quedado paralizada. Esta es la segunda licitación para terminar la obra ya que la última empresa a cargo no cumplió contractualmente, por eso decimos la rescisión de contrato y esperamos que la tercera sea la vencida. Volvimos a convocar una licitación porque esta es una obra esperada por las familias de Santa Rosa de Calchines”, destacó Crivelli.
En cuanto a los trabajos para la terminación de las 20 viviendas ubicadas en barrio Rosas de Santa Rosa de Calchines, desde la DPVyU precisaron que la obra comprende la finalización de 14 viviendas de tipo compacto y 6 viviendas correspondientes al prototipo universal. Todas las unidades habitacionales van a contar con 2 dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero.
Además, se incluyen obras de infraestructura urbana que consiste en el abastecimiento eléctrico de las 20 viviendas, abarcando la ampliación de la red de media tensión, subestación de transformación aérea y red de baja tensión.
Sobre este aspecto se refirió también el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen, quien señaló que “es una obra importante para la localidad, es un proyecto particular de 20 viviendas en un loteo que no tiene servicios actualmente, por eso incluye la electrificación de 80 lotes donde están distribuidas estas viviendas. Además de construir 20 viviendas para 20 familias de Santa Rosa de Calchines, también desarrollamos la posibilidad de llevar condiciones de vida digna a la gente que está viviendo en la zona”.
La apertura de sobres contó con la participación y las ofertas de las empresas ICA SRL por un valor de $1.096.000.000, SOINT SRL por $1.106.000.000, Pirámide SA por $1.572.000.000, Mariano Panetto Empresa Constructora por un monto de $1.163.000.000, Proyecting SA por $1.016.714.000, Orion Ingeniería SRL $1.230.000.000, y finalmente MT SRL por $1.171.000.000.
Los trabajos para la terminación de las 20 viviendas en la localidad del departamento Garay tienen un presupuesto oficial previsto de $1.143.000.000 y cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses.
