Alerta amarillo por tormentas en Santa Fe y otras siete provincias de Argentina

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Chaco.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.
En el suelo santafesino el aviso del ente nacional afecta a los departamentos de Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
