Alerta amarillo por tormentas en Santa Fe y otras siete provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Chaco.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 9:42

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

El gráfico de alertas por tormentas del SMN.El gráfico de alertas por tormentas del SMN.

En el suelo santafesino el aviso del ente nacional afecta a los departamentos de Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
9 de Julio
San Cristóbal
San Justo
Clima en Santa Fe
Buenos Aires
Río Negro
La Pampa
San Luis
Mendoza
Santiago del Estero
Chaco

