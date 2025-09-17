Miércoles con probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe: qué dice el pronóstico

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la noche con valores entre 40% y 70%, sin precipitaciones previamente.
La inestabilidad comenzaría por la tarde - noche. Crédito: Mauricio Garín
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 28º, bajando a 23° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1013.3 hPa, viento este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Hoy, 16/9, el agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia
Según la animación de Copernicus (en color azul), el fenómeno comenzó hoy a las 9h y se extenderá hasta mañana. Alcanzará Río Gallegos en la madrugada y finalizará cerca de las 18h pic.twitter.com/cLufzRwjVW
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
Pronóstico extendido
El jueves espera una mínima de 17° y una máxima de 26°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, se esperan tormentas fuertes en la madrugada, siguiendo con precipitaciones aisladas en la mañana y tarde.
Luego, el viernes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 30°. La jornada se presenta durante toda su extensión cielo mayormente cubierto.
Finalmente, el sábado se esperan precipitaciones aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 28°.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.