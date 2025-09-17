#HOY:

Miércoles con probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe: qué dice el pronóstico

La temperatura mínima fue de 15º y la máxima sería de 28°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan precipitaciones para el cierre de la jornada.

La inestabilidad comenzaría por la tarde - noche. Crédito: Mauricio Garín
 9:18
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana y visibilidad levemente reducida. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la noche con valores entre 40% y 70%, sin precipitaciones previamente.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 28º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1013.3 hPa, viento este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 17° y una máxima de 26°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, se esperan tormentas fuertes en la madrugada, siguiendo con precipitaciones aisladas en la mañana y tarde.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 30°. La jornada se presenta durante toda su extensión cielo mayormente cubierto.
  • Finalmente, el sábado se esperan precipitaciones aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 28°.
CLIMA EXTENDIDO

