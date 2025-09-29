Reunión clave para la llegada del gas natural a San Agustín

San Agustín está cada vez más cerca de concretar una obra fundamental para su desarrollo: la llegada del gas natural.
La llegada del gas natural representa mucho más que una simple mejora en los servicios; es un paso fundamental hacia la modernización que impactará positivamente en múltiples aspectos de la vida local.
San Agustín está cada vez más cerca de concretar una obra fundamental para su desarrollo: la llegada del gas natural.
En un avance significativo en las gestiones, el presidente comunal, Cristian Osta, mantuvo una importante reunión con autoridades de ENERFE, la empresa provincial que impulsa proyectos energéticos en la región.
El encuentro, que subraya el compromiso de las autoridades locales y provinciales con la modernización de los servicios, contó con la presencia de la diputada provincial Jimena Senn y el ingeniero Guillermo Hubeaut, quienes acompañaron la iniciativa del jefe comunal.
Esta mesa de trabajo multisectorial evidencia la voluntad de aunar esfuerzos para llevar adelante un proyecto de alto impacto para la comunidad.
Además de la gestión con la empresa provincial de energía, la reunión sirvió como plataforma para abordar aspectos técnicos y logísticos vinculados a la obra con el sector privado. Específicamente, se discutieron proyectos en conjunto con la empresa Sinercon, representada por su titular, Gustavo Soriano.
La participación de Sinercon en la mesa de diálogo es crucial, ya que trabajarán de manera coordinada en la materialización de esta iniciativa.
Esta colaboración entre el ámbito público y privado es un factor determinante para acelerar los tiempos y garantizar la viabilidad técnica del proyecto, considerándolo una iniciativa clave para el progreso de San Agustín.
La llegada del gas natural representa mucho más que una simple mejora en los servicios; es un paso fundamental hacia la modernización que impactará positivamente en múltiples aspectos de la vida local.
Beneficio a las Familias: La disponibilidad de gas natural mejorará notablemente la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo una fuente de energía más económica, eficiente y segura para el hogar.
Sector Productivo: Para las industrias y comercios de San Agustín, contar con este servicio significa una ventaja competitiva que puede atraer nuevas inversiones y potenciar las existentes. Generará, sin duda, nuevas oportunidades para el crecimiento y la diversificación de la matriz productiva local.
Por otra parte el Ejecutivo comunal de San Agustín refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de los más jóvenes al anunciar la puesta en marcha de un nuevo servicio gratuito de fonoaudiología. Esta acción busca garantizar la igualdad de oportunidades y acompañar el desarrollo comunicativo y del lenguaje en la infancia y adolescencia local.
El servicio comenzará a funcionar a partir del miércoles 1° de octubre y estará destinado exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de la localidad.
Lugar de atención: Sala Social. Horario: De 9:00 a 13:00 horas. Frecuencia: Cada 15 días. Profesional a cargo: Lic. Brenda Iturbide Fontana.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados deben dirigirse al Punto Digital, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 horas.
El presidente comunal, Cristian Osta, enfatizó la importancia de esta nueva prestación gratuita. “Seguimos trabajando para ampliar la cobertura en salud y acercar servicios gratuitos y de calidad a toda la comunidad, con especial atención a nuestros chicos y chicas”, destacó Osta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.