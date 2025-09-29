Departamento Las Colonias

Humboldt: el programa "Primavera Joven" se traslada a octubre en el Circuito Aeróbico

El tradicional evento, que busca festejar la estación y la energía de la juventud se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 15 horas en el emblemático Circuito Aeróbico local.