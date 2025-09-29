Humboldt: el programa "Primavera Joven" se traslada a octubre en el Circuito Aeróbico

La localidad de Humboldt se prepara para vivir una jornada vibrante de celebración, alegría y música. El esperado evento Primavera Joven, que busca festejar la estación y la energía de la juventud, ha sido reprogramado y se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 15:00 horas en el emblemático Circuito Aeróbico local.
El Ejecutivo local invita a toda la comunidad a una tarde pensada para el reencuentro y el disfrute, consolidándose como un espacio de esparcimiento que dinamiza la vida cultural de Humboldt.
Agenda Completa
El corazón de la jornada latirá al ritmo de la música en vivo, con la participación de destacadas propuestas artísticas:
El escenario del Circuito Aeróbico recibirá a Līlā y a la dupla de Celi Astudillo & Joaquín Güill, quienes prometen una tarde cargada de diferentes estilos para todos los gustos. Para los amantes del ritmo, se ofrecerá una clase abierta de cumbia santafesina, invitando a todos los presentes a aprender y bailar al son de uno de los géneros más populares de la región.
Cultura, Emprendimiento y Juventud
El evento no solo se centrará en la música, sino que también tendrá un fuerte componente cultural y económico:
El evento se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 15:00 horas en el emblemático Circuito Aeróbico local.
Embajadoras Culturales: Uno de los momentos más esperados será la presentación oficial de las candidatas a Embajadora Cultural 2025-2026. Esta instancia destaca el rol de las jóvenes de la localidad en la promoción de los valores y tradiciones de Humboldt.
Feria de Emprendedores: El Circuito Aeróbico se convertirá también en un paseo de compras gracias a la Feria de Emprendedores. Se trata de una excelente oportunidad para apoyar la producción local y adquirir productos únicos. Los interesados en participar como expositores todavía pueden inscribirse contactándose al 3496 419799.
Con una propuesta tan variada, el Primavera Joven promete ser el plan perfecto para una tarde de domingo, ofreciendo un espacio seguro para compartir, celebrar la música, la alegría y la vitalidad de la juventud en Humboldt.
Reconocimiento
Por otra parte la comuna de Humboldt extendió sus felicitaciones a Brian López, Valeria Gosteli e Ignacio Fontana por la distinción recibida, la cual subraya no solo su excelente desempeño en sus respectivas disciplinas, sino también su valioso espíritu deportivo.
Humboldt reconoció a sus deportistas
Este logro es visto por las autoridades comunales como un claro reflejo de la disciplina, la constancia y el esfuerzo que cada uno de estos atletas pone en práctica día tras día. Su dedicación es un ejemplo e inspiración para toda la localidad.
Se reafirmó el compromiso de seguir acompañando y alentando a cada deportista local. “Con su entrega y pasión, llevan en alto el nombre de nuestro pueblo”, destacaron las autoridades, subrayando la importancia del deporte como vehículo para la representación y el orgullo de Humboldt a nivel provincial y nacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.