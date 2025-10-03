"Acá se va a escuchar al vecino"

Inauguraron una delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad en Rafaela

La ciudad inauguró una nueva delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que reúne en un mismo edificio al Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación y el Centro de Asistencia Judicial.