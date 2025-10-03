Inauguraron una delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad en Rafaela

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró este jueves una delegación en la ciudad de Rafaela que estará ubicada en calle Güemes 282.
La ciudad inauguró una nueva delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que reúne en un mismo edificio al Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación y el Centro de Asistencia Judicial.
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró este jueves una delegación en la ciudad de Rafaela que estará ubicada en calle Güemes 282.
Allí funcionarán desde ahora tres servicios integrados: el Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación (AGEM) y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de contar con una oficina fija para los referentes territoriales del ministerio.
Tras el corte de cintas, los funcionarios presentes brindaron una conferencia de prensa. “Es un lugar donde van a convivir distintos servicios orientados a la seguridad y al asesoramiento para los vecinos de Rafaela y de la región”, destacó el intendente Leonardo Viotti durante el acto de apertura.
La delegación no solo concentrará servicios de atención al público, sino que se plantea como un punto estratégico para la articulación institucional y la planificación conjunta de políticas públicas en seguridad y justicia. “Vamos a poder desarrollar tareas que ya veníamos haciendo en conjunto, como el comando unificado, y vamos a seguir trabajando con instituciones, vecinales y vecinos. El trabajo es conjunto”, remarcó Viotti.
Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni subrayó que las oficinas ya están en pleno funcionamiento: “Hoy mismo comienzan a operar el Centro de Denuncias, el Centro de Asistencia Judicial y la Agencia de Mediación. Y también funcionará una sede para nuestros delegados políticos en el territorio: Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño”.
El ministro agregó que el espacio fue concebido para dar respuestas concretas: “Este es un lugar donde se va a escuchar, se va a atender y nadie se va a ir sin una respuesta del Estado. Queremos decirles a los rafaelinos que el gobierno provincial está presente”, dijo.
A su turno, la secretaria de Gestión Institucional del ministerio, Virginia Coudannes, explicó que uno de los grandes avances de esta sede es ofrecer una respuesta integral desde un mismo lugar. “Es un espacio donde los vecinos van a encontrar un círculo virtuoso: la posibilidad de hacer una denuncia, recibir asistencia judicial y acceder a herramientas de mediación”, explicó.
Además, Coudannes señaló que la oficina permitirá profundizar la presencia en el territorio con actividades como los talleres del 911, las reuniones con vecinales y el trabajo con la policía local. “Este también es un espacio de los vecinos. Por eso decimos que es la casa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Las puertas están abiertas y esperamos que los vecinos se acerquen a usarlo”, concluyó.
Los Centros de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.
Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.
Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) tienen por objeto informar y orientar a las personas que han sufrido delitos sobre sus derechos y las vías institucionales para hacerlos valer, brindan asistencia integral a las mismas y asistencia técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación. Tienen experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, en ataques sexuales, y en delitos de homicidios.
Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los derechos que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas, y promover miradas novedosas en el paradigma de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal.
Las Agencias de Gestión de la Mediación (AGEMs) tienen por objeto la implementación y gestión de la Mediación Prejudicial Obligatoria en Materia Civil, Comercial y de Familia establecida por la Ley Provincial 13.151. En estas agencias se regulan y gestionan los Registros de Mediadores, Mediadoras, Comediadores y Comediadoras y de Entidades Formadoras de la Mediación. También el sorteo y seguimiento del Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.