Rafaela

De la gloria al olvido: la historia de “La Princesa SA”, la fábrica rafaelina que alimentó a todo el norte del país

Fundada en 1947, fue una referencia de la industria alimenticia en Rafaela hasta su cierre en 1989. Su legado, aunque invisible, permanece en la memoria colectiva por ser la estructura predecesora a “La Fabrica Disco”.