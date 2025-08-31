De la gloria al olvido: la historia de “La Princesa SA”, la fábrica rafaelina que alimentó a todo el norte del país
Fundada en 1947, fue una referencia de la industria alimenticia en Rafaela hasta su cierre en 1989. Su legado, aunque invisible, permanece en la memoria colectiva por ser la estructura predecesora a “La Fabrica Disco”.
“La Princesa SA”, la fábrica rafaelina que alimentó a todo el norte del país.
Durante más de cuatro décadas, “La Princesa SA” fue sinónimo de panificados en Rafaela y el norte de Santa Fe. Fundada en 1947 por un grupo de empresarios locales, esta fábrica se convirtió en una de las productoras más importantes de pan dulce, budines, vainillas, turrones y amarettis, que llegaban a los hogares de toda la región.
Viejo anuncio de "La Princesa SA".
El origen de un emblema
La sociedad fue creada por una decena de socios, entre los que se destacaban nombres como Santiago Citroni, Luis Fasoli, Lapegna Costa, Roberto Luisetti, Pedro Remonda, Eduardo Ripamonti, Enrique Sabena, entre otros. Con esfuerzo conjunto y visión empresarial, construyeron un modelo de producción que prosperó por más de 40 años.
En sus mejores tiempos, “La Princesa SA” llegó a emplear a más de 40 trabajadores y su alcance superó incluso las fronteras provinciales. Su calidad y volumen de producción le valieron reconocimiento nacional.
Viejo anuncio de "La Princesa SA".
Pero el esplendor de la fábrica comenzó a desvanecerse durante la última dictadura militar, especialmente en los años en que Martínez de Hoz dirigía la economía nacional. Aunque las ventas se mantenían e incluso crecían, los costos de producción aumentaban y la maquinaria quedaba obsoleta frente a una industria en proceso de modernización.
Durante los años 80, la salida paulatina de varios accionistas dejó la empresa en manos de Eduardo Sabena y la familia Lagrutta, quienes intentaron salvarla de la quiebra. Pese a los esfuerzos, el deterioro económico y estructural era irreversible. Finalmente, a mediados de 1989, “La Princesa SA” cerró sus puertas. Los empleados fueron indemnizados, los proveedores cobraron sus acreencias y las máquinas fueron vendidas.
Vieja lata de galletitas que comercializaba la fábrica.
Un nuevo capítulo para el edificio
Durante algunos meses, el histórico inmueble quedó deshabitado. Restaban apenas algunos objetos sin valor en el lugar que alguna vez albergó una de las fábricas más prósperas de la ciudad. Pero a comienzos de 1990, una nueva propuesta cambió el destino del edificio.
Héctor “Coco” Benz, Chelo Donning y Chuva Bachmeier llegaron a Rafaela con una idea bajo el brazo, una propuesta completamente distinta: transformar la vieja fábrica en un espacio de entretenimiento nocturno. Así nacía una nueva etapa en ese mismo lugar, aunque esa ya es otra historia.
La Fábrica Disco: el documental Mirá el informe completo en www.radiorafaela.com.ar
