Documental

“La Fábrica Disco Rafaela”: la historia del efímero boliche que marcó para siempre la juventud rafaelina

Aunque su estructura fue demolida en 2021, La Fábrica Disco sigue viva en la memoria de miles de rafaelinos. Ahora, su historia regresa con fuerza a través de un proyecto documental que promete revivir aquellas noches mágicas a través de las voces de sus verdaderos protagonistas.