Avanza al 96% la ampliación del SAMCo de Funes: Provincia invierte $3.400 millones

Este lunes, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Roly Santacroce, supervisaron los trabajos de finalización del nuevo hospital de Funes. El Gobierno Provincial invierte más de 3.400 millones de pesos en la obra, que presenta un 96% de avance.
La ampliación transformará el actual dispensario en un centro de salud moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de la comunidad, fortaleciendo el sistema público provincial.
Primer hospital con internación en Funes
La vicegobernadora Scaglia destacó la importancia de la obra para la ciudad, que experimenta un crecimiento constante.
"Es una obra muy importante. Es la primera vez que la ciudad de Funes va a contar con camas de internación. Se trata de un hospital de primer nivel, muy bien equipado, que permitirá atender emergencias y resolver las necesidades cotidianas de un SAMCo", afirmó.
“Es la primera vez que Funes va a tener un Samco con internación, capaz de albergar a la población que tiene esta ciudad, con un shock room de ingreso de ambulancias que es público”, agregó Scaglia.
El ministro Enrico brindó detalles sobre la etapa final de los trabajos: "En este momento estamos conectando el gas y por realizar la acometida eléctrica para el suministro. El hospital contará con tres áreas nuevas: la guardia, muy bien equipada; el shock room con entrada de ambulancias; y el área de internación con 12 camas distribuidas en seis habitaciones, además de un ala de servicios de apoyo".
El conjunto alcanza los 1.000 metros cuadrados cubiertos y 1.500 metros cuadrados de áreas exteriores. Está equipado con tecnología de última generación y preparado para responder a la creciente demanda de la ciudad y el área metropolitana de Rosario. Actualmente, restan únicamente detalles de terminación y la conexión eléctrica para su entrega y puesta en funcionamiento.
El intendente Santacroce resaltó que la nueva infraestructura mejorará significativamente la calidad de vida de los vecinos al garantizar un acceso inmediato a servicios de salud más complejos.
Obras complementarias en Avenida Galindo
Las autoridades también recorrieron la obra de repavimentación y mejoramiento del acceso a la ciudad por la Avenida Miguel Galindo.
El proyecto, en el tramo comprendido entre la Autopista Nacional 9 y la Avenida Fuerza Aérea, implica una inversión provincial de más de 2.500 millones de pesos.
El ministro Enrico precisó que la obra contempla la transformación del acceso, que originalmente era una calzada de dos carriles, en una vía con un carril de ingreso y dos de egreso, de aproximadamente 1.000 metros de longitud, con rotondas en las principales intersecciones y otras obras complementarias.
