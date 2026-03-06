#HOY:

Vranicich y Enrico recorrieron la obra del Centro de Justicia Penal que se construye en Venado Tuerto

La Fiscal General del MPA y el Ministro de Obras Públicas de la provincia visitaron la obra que busca centralizar el sistema penal, permitiendo una atención más eficiente a víctimas y optimizando el trabajo judicial.

María Cecilia Vranicich, y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recorrieron la obra del Centro de Justicia Penal que se construye en Venado Tuerto. Crédito: MPA
La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el Ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recorrieron la obra del Centro de Justicia Penal que se construye en Venado Tuerto, en el barrio Gutiérrez (viejo Hospital).

Vranicich señaló que los especialistas a cargo de la obra "nos brindaron detalles acerca de los avances de la misma".

En tal sentido, Enrico dijo que "esta es una obra compleja porque no es un edificio para una sola función, porque acá estarán los defensores públicos, los fiscales, los jueces penales, las oficinas de gestión judicial y las salas de audiencias".

Vranicich también valoró que "tendremos un edificio funcional que permitirá optimizar la atención a las víctimas y testigos y el propio trabajo de los integrantes del MPA además de la cercanía con las policías de investigación".

"Los centros de justicia penal, como su nombre lo indica, están destinados a alojar a todas las instituciones del sistema penal: fiscales, defensores y jueces", subrayó Vranicich﻿.

"Este modelo es replicado en toda la provincia, tal como se viene proyectando desde hace más de 10 años y por el cual el MPA continuará bregando en su cumplimiento a través de los carriles institucionales correspondientes y en el marco constitucional vigente, concluyó la Fiscal General.

