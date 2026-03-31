Lucas Pessot

El testimonio del párroco que pertenecía a San Cristóbal: "Es un dolor que se replicó en muchos lugares"

El párroco de la Parroquia San Pedro y Santa Josefa Rosello de Rafaela, que estuvo hasta hace pocos días en San Cristóbal, compartió su mirada sobre el impacto emocional que dejó el caso y la conmoción que se extendió a toda la comunidad.