Un preocupante episodio se registró este 31 de marzo a las 11:35 en la Escuela de Educación Secundaria Orientada (ESSO) Nº 203 Juan Bautista Alberdi de Reconquista, a raíz de una situación vinculada a estudiantes que portaban elementos peligrosos.
Activaron protocolo de seguridad en Reconquista por alumnos con armas blancas
El suceso se produjo en la ESSO Nº 203 «Juan Bautista Alberdi». Los elementos habían sido ingresados en una mochila.
De acuerdo a información oficial, las autoridades dieron aviso a la policía a través del 911 y una patrulla con agentes de seguridad fue comisionada por el 911 al establecimiento educativo ubicado en Ludueña 485, macrocentro de la ciudad.
La vicedirectora del establecimiento, Natalia Peñaloza, relató ante los uniformados que tomó conocimiento del hecho a través de una docente acerca de que dos alumnos de primer año se encontraban molestando a sus compañeros y, en ese contexto, exhibían elementos punzocortantes.
Ante esta situación, se activó de inmediato el “Protocolo de intervención en situaciones complejas”, convocándose a los padres de los menores.
Con la presencia de los adultos responsables, se procedió a la requisa de las mochilas, constatándose la presencia de una trincheta, un cuchillo de cocina y cuatro trozos de cascotes, todos elementos que fueron secuestrados por el personal interviniente.
Intervención
Una funcionaria de Minoridad y Familia indicaron que fueron avisados del incidente por protocolo, pero explicaron que no ameritaba su intervención en atención a que lo ocurrido "no enmarca dentro del Sistema Penal Juvenil y corresponde un trabajo de servicio local, por lo tanto se derivó para que se ocupe la Secretaría de Niñez del municipio" local.
Para esta crónica, desde el Ministerio de Educación confirmaron que "un alumno observó que otro compañero tenía un cuchillo en la mochila y dio aviso a la docente. Activaron el protocolo para este tipo de casos, llamaron al 911 y detectaron que tenía un cuchillo y un destornillador".
La fuente ministerial consultada aclaró que "no amenazó a nadie ni nada por el estilo", y que actuó en el caso el equipo socioeducativo de la Región II de Educación.