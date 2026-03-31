Entrevista

San Cristóbal: qué arma usó, cómo la llevó a la escuela y qué dijo el fiscal regional sobre otros involucrados

El fiscal regional de la 5.ª Circunscripción explicó cómo avanza la investigación por el caso de San Cristóbal, detalló el trabajo realizado en las primeras horas y aclaró que el presunto autor, de 15 años, es un menor no punible.