San Cristóbal: qué arma usó, cómo la llevó a la escuela y qué dijo el fiscal regional sobre otros involucrados

El fiscal regional de la 5.ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Carlos Vottero, brindó precisiones sobre el avance de la investigación en torno al caso de San Cristóbal, un hecho que definió como “muy lamentable” y que, por las características del episodio, exige un abordaje particular tanto desde la recolección de pruebas como desde el encuadre legal, ya que tanto la víctima como el presunto autor son menores de edad.
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El fiscal regional de la 5.ª Circunscripción explicó cómo avanza la investigación por el caso de San Cristóbal, detalló el trabajo realizado en las primeras horas y aclaró que el presunto autor, de 15 años, es un menor no punible.
En la charla con Radio Rafaela, Vottero explicó que, como ocurre en todos los hechos violentos de esta magnitud, el trabajo investigativo se activa desde el primer momento en la escena. “Como en todos los hechos de sangre, homicidios o femicidios, se trabaja en un primer momento en la escena del hecho”, señaló. Allí intervienen policía científica, un médico policial y luego la PDI operativa, siempre bajo la dirección del fiscal, que debe ser informado de inmediato.
A partir de ese momento, indicó, comienza la tarea de reconstrucción. “Desde ahí empieza la recolección de la evidencia”, afirmó, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el hecho, cuáles fueron sus secuencias y quién fue el autor.
El fiscal remarcó que, aunque en las primeras 24 horas se avanzó mucho, todavía hay elementos centrales que deben terminar de confirmarse. “En este momento se cumplen 24 horas desde que ocurrió el hecho”, indicó, y por eso la investigación sigue en una etapa inicial, pero intensa.
“Acá lo que sí hay es una escena que se ha iniciado en un lugar y finaliza en otro”, explicó. En ese sentido, aclaró que no fue “un momento puntual donde hubo un solo disparo, porque eso no fue así”. Por eso, el objetivo ahora es reconstruir con precisión lo sucedido. “Hay una serie de secuencias que nosotros, a través de la recolección de evidencia y de la autopsia, tenemos que reconstruir”, sostuvo. Y agregó que el trabajo pasa por “armar cronológicamente esos segundos”.
La autopsia ya fue realizada
El fiscal regional confirmó que la autopsia se realizó este lunes y que, una vez cumplidas las diligencias necesarias, el cuerpo fue entregado a la familia. “La autopsia sí se realizó ayer”, dijo. Y precisó: “No habiendo más diligencias que realizar con el cuerpo de la menor víctima, se entregó de inmediato a los padres”.
Ahora, la Fiscalía aguarda un informe que considera decisivo para profundizar la reconstrucción del caso. “Estamos a la espera del informe preliminar de autopsia que tiene que emitir el médico forense”, explicó.
Aunque todavía no conocen el contenido de ese documento, Vottero dejó en claro su importancia. “La autopsia da mucha precisión sobre distintas cuestiones que nosotros tenemos que determinar en cuanto a cómo ha ocurrido el hecho”, remarcó.
Un menor de 15 años y la condición de no punible
Uno de los puntos centrales de la explicación tuvo que ver con la situación jurídica del presunto autor. “Estamos hablando de víctima y victimario menores de edad”, indicó Vottero. Pero hizo una aclaración fundamental: “El autor del hecho no va a caer bajo la represión de la ley penal porque es un menor no punible”.
En ese sentido, recordó que, aunque se debatió y aprobó una baja en la edad de imputabilidad, esa normativa todavía no rige. “Recuerden que, si bien ha bajado la edad de imputabilidad a 14, todavía dicha normativa no está vigente”, señaló. Y precisó que entrará en vigencia “a partir del mes de septiembre de este año”.
Por eso, explicó que el proceso no apunta a medidas restrictivas de libertad como ocurriría con una persona mayor. “Nosotros no podemos pedir como medida cautelar la privación de la libertad como si fuera un mayor”, sostuvo.
Medidas de protección y próxima audiencia
Vottero explicó que el rumbo de la investigación, en este caso, desemboca en otro tipo de medidas. “El fin de toda esta investigación, al margen de que podamos dilucidarla, es aplicar medidas de protección en relación a este menor”, señaló.
Esas medidas, aclaró, deberán ser definidas por un juez y tendrán distintos objetivos. “Serán dispuestas a los fines de resguardar su integridad física y psíquica, la integridad de las víctimas y también de terceros”, indicó.
En cuanto a la situación actual del adolescente, confirmó que ya fue trasladado. “El menor autor del hecho ya no está en San Cristóbal, fue trasladado al Centros de Acción Familiar (CAF) de la ciudad de Santa Fe”, afirmó.
Además, adelantó que se prevé una audiencia en los próximos días. “La audiencia denominada de atribución de cargo se va a realizar tal vez el día viernes”, explicó. Esa instancia será la que encamine el proceso hacia la aplicación de estas medidas de protección.
Más allá de la condición de no punible del adolescente, Vottero aclaró que la etapa investigativa sigue los mismos pasos que en cualquier otro hecho grave. “En cuanto a la investigación de parte del fiscal, se trabaja como si fuese un mayor”, afirmó.
Eso implica determinar la existencia del hecho, sus características y la responsabilidad del autor. “Nosotros tenemos que determinar la existencia del hecho y todas las características que ha tenido este hecho, y determinar la responsabilidad de parte del autor”, explicó. La diferencia aparece después, en el tipo de respuesta judicial que puede aplicarse. “El proceso de un menor no punible no va en la misma dirección en cuanto a medidas restrictivas de libertad”, aclaró.
El arma y una versión descartada
Vottero también se ocupó de desmentir una de las versiones que circularon públicamente en torno al ingreso del arma al establecimiento. “No fue ingresada por un estuche de guitarra. Eso está absolutamente descartado”, dijo de manera tajante. Y precisó cómo fue realmente. “El arma fue ingresada en una mochila, en la mochila que llevaba el estudiante”, señaló.
Sobre el arma en sí, informó que se trata de “un arma calibre 12.70, de dos caños superpuestos”. Además, confirmó su procedencia. “El arma era propiedad del abuelo del menor autor del hecho”, indicó.
Por eso, pidió que no se siga difundiendo información incorrecta. “Es importante dar claridad sobre estos puntos. Basta de hablar de estuche de guitarra, porque esto no fue así”, remarcó.
Sin evidencia de otros involucrados
Finalmente, el fiscal se refirió a otra de las hipótesis que también comenzó a circular en estas primeras horas: la posible participación de otras personas. En ese punto, fue categórico.
“No tenemos ninguna evidencia de que haya habido intervención de otra persona, en calidad de coautor o alguna participación en relación al hecho”, afirmó. Y reforzó esa idea con mayor contundencia: “En este momento no hay absolutamente nada respecto de eso, no hay evidencia”.
Por ahora, entonces, la investigación se concentra en un único presunto autor. “Por ahora, el autor del hecho, menor de edad, 15 años, sería el único partícipe de esta situación”, concluyó Vottero.