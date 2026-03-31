Luego de la tragedia

Pullaro: “Tenemos que cuidar mucho a la comunidad de San Cristóbal”

“Fue uno de los días más tristes y horribles de mi gestión”, sostuvo el mandatario. Y dio cuenta de los dispositivos estatales desplegados para dar contención a las familias y la población en general. El símbolo de las obras del Monumento a la Bandera.