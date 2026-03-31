El gobernador Maximiliano Pullaro expresó la conmoción y el dolor que produjo la tragedia de San Cristóbal, y dio cuenta de los dispositivos interministeriales desplegados de inmediato en la ciudad para dar contención a las familias, a la comunidad educativa y a toda la población.
Pullaro: “Tenemos que cuidar mucho a la comunidad de San Cristóbal”
“Fue uno de los días más tristes y horribles de mi gestión”, sostuvo el mandatario. Y dio cuenta de los dispositivos estatales desplegados para dar contención a las familias y la población en general. El símbolo de las obras del Monumento a la Bandera.
En diálogo con El Litoral, destacó también la puesta en marcha de la finalización de las obras en el Momento a la Bandera, y su fuerte carga simbólica.
- Un caso como el de San Cristóbal es una tragedia que excede cualquier previsión y que, más allá de la conmoción, llevó a un despliegue de distintos dispositivos del Estado
- En cuanto nos enteramos a las 7.20, inmediatamente llamé al senador y le pedí a los miembros del gabinete que dejen todo lo que estaban haciendo, la agenda que tenían para el día lunes, y que se constituyan en la ciudad de San Cristóbal. En principio para dar asistencia y contención a las familias, que indudablemente lo necesitaban, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.
Así lo hicieron, viajaron de inmediato tres ministros y varios secretarios de la gobernación y les pedí que se quedaran en la ciudad hasta que lo amerite, para no dejarlos solos y cuidar mucho a la comunidad educativa, a las familias, a los niños y niñas de la ciudad y, por supuesto, contener a la ciudad en su conjunto.
- El tema de las víctimas de las tragedias y de su dolor estuvo presente también en su discurso en el Monumento a la Bandera, marcando lo hecho en materia de seguridad pública y la posibilidad de ahora potenciar esfuerzos en otros campos.
- Bueno, sí. Nosotros en la provincia, fundamentalmente en Rosario, pero también en la capital provincial, durante 14 años tuvimos índices de violencia muy superiores a la media. Eso nos tomaba la agenda pública y no nos permitía empezar a pensar otro tipo de políticas públicas que fuesen más allá de ella.
Claramente desde el 2024 en la provincia bajaron de manera significativa la violencia, la muerte y el delito en la provincia de Santa Fe. El 2024 y el 2025 fueron los años menos violentos y con menor delito del siglo en la provincia de Santa Fe. Y ayer estábamos anunciando una obra muy importante que es la obra del Monumento a la Bandera.
Es una obra que prometieron tres gobiernos nacionales y que lamentablemente no habían podido terminar. Y nosotros nos sentíamos un poco ofendidos, porque tener así al Monumento a la Bandera, que es un emblema de la provincia de Santa Fe, nos dolía mucho.
Y entonces este lunes comenzamos la finalización de esa obra, con fondos y recursos del gobierno provincial. Cosa que no nos corresponde, pero que tampoco es justo que tengamos el Monumento a la Bandera en las condiciones que lo teníamos, con un obrador armado desde hace más de 10 años, 12 años.
Entonces, entendíamos que iba a ser un comienzo de semana muy lindo porque sentíamos eso, que estábamos tal vez empezando a dar vuelta a una página. Más allá de que decimos que la lucha contra el crimen organizado no está terminada y está muy lejos de que eso sea de esa forma, pero sí que está contenida.
Pero se transformó en uno de los días los días más tristes y horribles de mi gestión con este hecho tan duro y tan emocionante que sucedió en San Cristóbal. Así que bueno, la gestión tiene eso. Hay días que son agridulces, hay días lindos, pero también hay días a los que le tenés que poner el pecho para para salir adelante.
- Otro contraste que marcaba usted ahí, y como acaba de decir, es de la Provincia haciéndose cargo de aquello que la Nación no hace. Como una muestra de desinterés hacia el interior, pero también de un abandono generalizado de lo que que es la obra pública y las prestaciones en general.
- Bueno, cada día se nos pone más difícil y más duro. Tenemos que administrar muy bien los recursos de la provincia de Santa Fe, no gastar un solo centavo de más. Nuestra administración se caracteriza por la honestidad y por la austeridad, fundamentalmente.
Esos ahorros que vamos logrando en cada licitación pública y cada gasto que vamos bajando por parte del gobierno provincial lo llevamos a obra pública y a servicios que tiene que prestar la provincia para que no disminuya la calidad.
En primer lugar, porque yo no entiendo y no concibo ningún país que pretenda desarrollarse si tiene las rutas en el estado en que están las rutas nacionales, el sistema energético como está, y a todo eso tenemos que por lo menos ponerlo en debate.
- ¿Como impacta el retaceo de recursos?
- Lamentablemente el gobierno nacional nos recortó partidas de medicamentos, que la Provincia cubrió. Nos recortó partidas de alimentos, de transporte, y nosotros nos hicimos cargo de cada una de esas medidas. No porque estemos contentos, sino simplemente porque entendimos que en este momento tan duro y difícil de la República Argentina, donde a la clase media y media baja, y ni hablar de los sectores pobres y los más populares, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes.
En una provincia que tiene mucha actividad económica como Santa Fe, es injusto que a alguien le falte un plato de comida o que a alguien le falte un medicamento. Por eso reclamamos al gobierno nacional de manera respetuosa, pero no dejamos de atender las necesidades de nuestra población.
En el 2024 tuvimos 9 millones de consultas en el sistema público de salud de la provincia de Santa Fe y en el 2025 llegamos casi a 13 millones de consultas, de las cuales casi el 30% de las personas tienen obra social. Es decir que van al sistema público porque además de que te atienden con una calidad muy buena, te proveen los medicamentos, y eso hoy es revolucionario en el país, porque no es así en ninguna provincia.