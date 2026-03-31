Tragedia en San Cristóbal: Educación insiste en que "no había alertas o indicios"
Desde el Ministerio, aseguraron que "no había registro" de que el adolescente pudiera protagonizar un episodio de agresión extrema como el de este lunes. "Estamos muy consternados y preguntándonos qué pasó", sostuvieron.
Así lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El Litoral.
Funcionarios del Gobierno provincial relataron este martes los operativos que se despliegan desde las diferentes carteras oficiales para abordar "el día después" del ataque fatal perpetrado en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, que terminó con la vida de un alumno.
Contaron que equipos socioeducativos asisten tanto a la familia de la víctima como de los demás alumnos del establecimiento, mientras se trabaja con el resto de las escuelas de la ciudad para abordar la problemática.
Puntualmente,Daiana Gallo, Secretaria de Gestión Territorial Educativa, aseguró que el sistema "no registró alertas ni intervenciones del equipo socioeducativo" que permitiesen advertir acerca de una situación que generase el desenlace conocido este lunes. "El chico se desenvolvía (normalmente); hacía sus actividades, respondía académicamente… No había indicios en la escuela de que pudiera pasar una situación así. No había alertas. Estamos muy consternados y preguntándonos qué pasó", dijo la funcionaria. "Entrevistamos al equipo de la escuela y no había registro de este joven o de una situación que pudiera determinar que esta tragedia se sucediera", insistió. "Por eso – sostuvo-, es necesario que esto nos interpele y nos lleve a reflexionar acerca de lo que pasó".
Escuela Normal de San Cristóbal, donde ocurrió el hecho. Crédito: El Litoral.
"Nos interpela"
En el marco de las acciones llevadas adelante durante las últimas horas, Gallo mencionó entrevistas y encuentros con directivos y personal de las demás escuelas de San Cristóbal. "Queríamos saber cómo se sentían y qué les pasaba; quisimos conocer sus sensaciones y pensamientos porque esto es un proceso para cada persona. Estuvieron los equipos de todos los niveles y modalidades, y hoy, nuestro principal dispositivo tiene que ver con la circulación de la palabra porque esto nos interpela como sociedad", aseveró. La funcionaria reivindicó el rol de la educación, y reprochó a quienes abundan en comentarios peyorativos. "Las escuelas - sostuvo- todos los días dan oportunidades. Todos los días se hacen cosas muy buenas en la educación de la provincia; lo quiero resaltar porque escuchar todo lo que se dice… Hay que estar en el lugar; no se puede sacar provecho (de esta situación). Tenemos que estar unidos. Es un momento trágico. Esto pasó en una escuela pero es el reflejo de toda la sociedad. Estamos trabajando para que la palabra circule", reiteró.
Gallo mencionó encuentros con directivos y personal de las demás escuelas. Crédito: El Litoral.
Más acciones
Gallo dijo que durante este martes se trabajará con los docentes que estuvieron en el momento del ataque, y con los niños y jóvenes que compartían el cursado tanto con la víctima como con el agresor. "Vamos a comenzar por ahí, pero trabajaremos con toda la escuela desde Educación y desde el área de Salud Mental. Los equipos se quedarán hasta mañana y continuaremos la próxima semana. A la normalidad – aclaró- no vamos a volver nunca porque nadie será el mismo después de esta situación".
La funcionaria insistió en la necesidad de "reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Los jóvenes – dijo- son esponjas; son multiplicadores de nuestras acciones. Necesitamos de todos en la sociedad. Esto es un rompecabezas entre las familias y la comunidad educativa. Es importante que estemos codo a codo".
Finalmente, mencionó que todas las escuelas de la localidad están abiertas (excepto la del ataque) en tanto mencionó que se dispuso una guardia pasiva en el hospital de la ciudad para quien requiera atención psicológica.
"Las escuelas están abiertas porque entendemos que el mejor lugar donde pueden estar nuestros niños es la escuela. Consideramos que debían estar abiertas, además, para reflexionar sobre lo sucedido", concluyó.