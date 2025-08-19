Reunión mutisectorial en Ceres para abordar problemáticas sociales, de prevención y seguridad
Finalizando una nutrida agenda de trabajo en la ciudad de Ceres, el Senador Michlig mantuvo una reunión de trabajo con el fiscal regional e instituciones. Previamente, recorrió obras urbanas junto al intendente local.
Michlig señaló que “muchas veces la tarea investigativa y la aprehensión de un delincuente por parte de la policía y el fiscal no encuentra la misma respuesta en el ámbito judicial".
En la ciudad de Ceres, se llevó a cabo una nueva reunión entre el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, el Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial Nº 5, Carlos Vottero, titulares de gobiernos locales, representantes de instituciones y autoridades policiales, con el objetivo de profundizar acciones en materia de seguridad urbana y rural, problemáticas sociales y acciones de prevención.
Del encuentro participaron, además, el juez de distrito Dr. Jorge Catela, la intendenta de Ceres Alejandra Dupouy, la directora del Nodo de Salud Región 6 Carina Dutto, directivos del Hospital y del área de Salud Mental, referentes de equipos interdisciplinarios de género, niñez, Aprecod, salud, educación y seguridad municipal; el delegado regional de Educación Horacio Rigo, equipos socioeducativos, supervisores y directivos de escuelas, como también los presidentes comunales de Ambrosetti, Dianela Michlig y La Rubia, Juan Cruz Dupouy, entre otros representantes de instituciones.
Michlig señaló que “muchas veces la tarea investigativa y la aprehensión de un delincuente por parte de la policía y el fiscal no encuentra la misma respuesta en el ámbito judicial".
Seguir construyendo un trabajo conjunto
Durante se alocución el Senador Michlig señaló que “muchas veces la tarea investigativa y la aprehensión de un delincuente por parte de la policía y el fiscal no encuentra la misma respuesta en el ámbito judicial. Eso genera una enorme frustración en los vecinos que ven cómo quién les robó vuelve a caminar libremente por las calles. Como ciudadano, entiendo esa indignación y la comparto”.
Asimismo, valoró el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y de la fiscalía, remarcando que “no deben cansarse nunca de actuar, porque cada detención es un paso más hacia lograr que finalmente quienes delinquen tengan la prisión preventiva que corresponde”.
Finalmente, Michlig destacó que “estas reuniones son fundamentales para seguir construyendo un trabajo conjunto que nos permita reeducar, contener e incluir a quienes han elegido el mal camino. Es un desafío a largo plazo, cuyos resultados no se verán de inmediato, pero si no lo hacemos, los problemas se multiplicarán con el tiempo”.
Recorrida por obras en Ceres
Seguidamente, las autoridades realizaron una recorrida por distintas obras que se ejecutan en la ciudad. En primer lugar, supervisaron los trabajos de pavimentación, que contempla la construcción de 6 cuadras de pavimento y 3.800 metros cuadrados de bacheo, con una inversión de $486 millones.
Michlig señaló que “muchas veces la tarea investigativa y la aprehensión de un delincuente por parte de la policía y el fiscal no encuentra la misma respuesta en el ámbito judicial".
Asimismo, visitaron la obra de cordón cuneta, que se extiende a lo largo de 1.000 metros lineales, con un presupuesto cercano a los $100 millones, y constataron las tareas de bacheo en la rotonda cercana a una institución educativa local. Cabe destacar que las nuevas cuadras de pavimento forman parte del Plan Conectar Escuelas, financiado con recursos del Programa Brigadier.
Obras de alta calidad constructiva
El senador Michlig subrayó que “estas son obras de calidad, hechas como corresponde, con los materiales adecuados, a diferencia de otras que hoy deben rehacerse porque fueron mal ejecutadas en gestiones anteriores, lo que significó un gasto innecesario de recursos públicos”.
En ese sentido, resaltó “la gran gestión de la intendenta Alejandra Dupouy, el trabajo del secretario de Obras Públicas Efraín Rojas, y el fuerte respaldo del gobierno provincial que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y todo el gabinete de ministros, lo que permite que Ceres continúe transformándose con obras fundamentales para su desarrollo”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.