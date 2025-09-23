Un nene de Venado Tuerto eligió las Malvinas como tema para festejar su cumpleaños

Un emocionante momento se vivió este domingo en Venado Tuerto, cuando un niño de solo 5 años eligió como temática para su cumpleaños la causa Malvinas.
Todo fue planeado por su familia y la sorpresa llegó cuando se hicieron presentes en el lugar excombatientes con su vestimenta característica y la emoción a flor de piel.
Un emocionante momento se vivió este domingo en Venado Tuerto, cuando un niño de solo 5 años eligió como temática para su cumpleaños la causa Malvinas.
Todo fue planeado por su familia y la sorpresa llegó cuando se hicieron presentes en el lugar los excombatientes Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega, con su vestimenta característica y la emoción a flor de piel.
Días atrás “vino la tía del nene cuando estábamos en plazoleta Grasso (2 de Abril y Tucumán) y nos dijo que cumplía los años y era muy fanático de Malvinas y si podíamos ir a cumplirle el sueño de participar del festejo”, contó el Veterano Sergio Moreno a Sur24, sobre cómo surgió el momento que finalmente se concretó este domingo.
El evento fue profundamente conmovedor para los excombatientes, a veces incluso más que para el propio niño, confiesa Moreno: “La verdad que fue muy emotivo, muy emotivo porque Genaro cuando nos vio llegar vino corriendo hacia nosotros”.
“Estábamos re emocionados cuando llegamos al lugar y nos vinimos muy contentos y sorprendidos ante la pasión del niño", admitió el excombatiente que también contó que llevaron un presente de parte de todos en forma de gratitud para el niño y su familia.
Moreno destaca lo único y especial que fue encontrar a un niño tan pequeño con un conocimiento y un sentimiento tan profundo por la causa. “Es sorprendente que un nene de 5 años lleve tanto la causa Malvinas dentro", rescató, al tiempo que comentó que si bien han asistido a otros cumpleaños de niños, como Cami, que desde niña los invitó a sus festejos, esta es la primera vez que presencian cómo un pequeño conoce tanto el tema y celebra su cumpleaños hasta con la vestimenta de un soldado malvinense.
Y contó orgulloso que “Genaro habla como si fuera un adolescente (con conocimiento) sobre Malvinas”.
La experiencia le dio a Moreno y a sus compañeros un impulso de esperanza y fortaleza, viendo que las nuevas generaciones mantendrán viva la memoria.
“Esto nos deja la pauta de que la causa Malvinas va a seguir por mucho tiempo más y no se va a perder”, enfatizó.
“Que la sigan los niños, que la sigan los jóvenes, porque ya nosotros estamos grandes, pero estas cosas nos da fuerza para seguir" y finalizó alentando "que la juventud siga malvinizando", cerró.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.