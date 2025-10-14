#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En el norte provincial

Ruta Nacional 11: una mujer volcó con su camioneta cerca de Florencia

Leticia Salas, de 44 años, logró salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde se constataron las lesiones sufridas.

La protagonista logró salir por sus propios medios
 12:38
Por: 

Una mujer resultó herida tras volcar con su vehículo sobre la Ruta Nacional N°11, a aproximadamente un kilómetro al oeste de Florencia, en la tarde del lunes 13 de octubre.

Según fuentes locales, Leticia Salas, de 44 años, conducía un Ford Escort gris cuando perdió el control del automóvil y terminó volcando sobre su lado izquierdo, cayendo en un zanjón alrededor de las 16:30 horas.

Afortunadamente, la conductora logró salir del vehículo por sus propios medios. Fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde los médicos constataron las lesiones sufridas durante el accidente.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro