Ruta Nacional 11: una mujer volcó con su camioneta cerca de Florencia

Una mujer resultó herida tras volcar con su vehículo sobre la Ruta Nacional N°11, a aproximadamente un kilómetro al oeste de Florencia, en la tarde del lunes 13 de octubre.
Leticia Salas, de 44 años, logró salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde se constataron las lesiones sufridas.
Según fuentes locales, Leticia Salas, de 44 años, conducía un Ford Escort gris cuando perdió el control del automóvil y terminó volcando sobre su lado izquierdo, cayendo en un zanjón alrededor de las 16:30 horas.
Afortunadamente, la conductora logró salir del vehículo por sus propios medios. Fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde los médicos constataron las lesiones sufridas durante el accidente.
