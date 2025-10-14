Drenaje urbano

Comienza en Vera la mayor obra de infraestructura pluvial de su historia

La intendenta de Vera, Paula Mitre, informó que se transfirieron al municipio 700 millones de pesos provenientes de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), canalizados a través del Gobierno Provincial. Los fondos serán destinados a mejorar el escurrimiento pluvial en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la emergencia hídrica que afectó a la localidad durante el mes de mayo.