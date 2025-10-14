Comienza en Vera la mayor obra de infraestructura pluvial de su historia

Esta semana comenzaron los trabajos de readecuación de los canales pluviales de la ciudad, en una intervención considerada sin precedentes para la región.
La intendenta de Vera, Paula Mitre, informó que se transfirieron al municipio 700 millones de pesos provenientes de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), canalizados a través del Gobierno Provincial. Los fondos serán destinados a mejorar el escurrimiento pluvial en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la emergencia hídrica que afectó a la localidad durante el mes de mayo.
La intendenta de Vera, Paula Mitre, informó que se transfirieron al municipio 700 millones de pesos provenientes de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), canalizados a través del Gobierno Provincial. Los fondos serán destinados a mejorar el escurrimiento pluvial en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la emergencia hídrica que afectó a la localidad durante el mes de mayo.
Las obras incluyen intervenciones simultáneas en los canales situados a la vera de la Ruta Nacional N°11, Ruta Nacional N°3 y la ex Ruta 36, e involucran:
La ejecución de cinco cruces en Ruta Nacional N°11 y Ruta Nacional N°98 mediante Tunnel Liner.
La construcción de una alcantarilla modular en la Ruta Provincial N°3.
La limpieza y readecuación de los canales y cunetas del sistema de drenaje urbano, entre ellos: Canal Colector N°13, Cuneta RP36, Cuneta RN11, Cuneta antigua Ruta 11, así como los canales de desagüe norte y noreste y el reacondicionamiento del canal de calle Mendoza.
Al respecto, la intendenta destacó:
“Nos llena de alegría comunicar a los verenses que, tras varias gestiones, hemos logrado los fondos para concretar estas obras históricas. Su relevancia no solo radica en su impacto para la ciudad, sino también en la confluencia de profesionales, vecinos y concejales, que colaboran de manera participativa y transparente para llevar adelante estos trabajos”.
Mitre subrayó que la intervención representa un hito en infraestructura pluvial para Vera, asegurando mejoras sustanciales en el escurrimiento del agua y, por ende, en la calidad de vida de los vecinos.
