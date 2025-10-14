El 29 de octubre

El psicólogo Alejandro Schujman participará del Encuentro por las Ciudades con una charla sobre vínculos y convivencia

El especialista presentará “Ojos brillantes: los jóvenes y sus vinculos”: una propuesta para mirar a la adolescencia desde la empatía y la educación emocional. La participación es gratuita, con inscripción previa.