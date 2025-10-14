El psicólogo Alejandro Schujman participará del Encuentro por las Ciudades con una charla sobre vínculos y convivencia

En el marco del 7º Encuentro por las Ciudades, que se desarrollará en la Sociedad Rural de Santa Fe el próximo 28 y 29 de octubre, se presentará el psicólogo Alejandro Schujman con una propuesta para pensar la adolescencia y los vínculos como dimensión clave para la construcción de sociedades más justas, solidarias y libres de violencias.
Mirá tambiénLlega el 7º Encuentro por las Ciudades: un espacio de diálogo, reflexión y planificación
La charla se llevará adelante el miércoles 29 desde las 18 horas y tiene como objetivo general promover la educación emocional como herramienta fundamental en la prevención de las violencias y en la creación de mejores convivencias. Desde este enfoque, se busca involucrar a adolescentes y jóvenes no solo como receptores de propuestas, sino como protagonistas activos en la construcción de ciudadanía responsable.
Al mismo tiempo, se invita a los adultos -padres, madres, docentes y referentes comunitarios- a reflexionar sobre su rol en el acompañamiento del proceso de autonomía de las y los adolescentes, reconociendo la importancia de estar presentes, acompañando con escucha activa, respeto, cuidado y límites entendidos como actos de amor.
Propuesta
La actividad se desarrollará en dos momentos complementarios. En primer lugar, una actividad coordinada por Espacios Educativos, con una dinámica breve y participativa que habilitará la predisposición al encuentro.
Esta intervención pondrá en juego la empatía y la escucha como pilares de la convivencia y visibiliza el rol de la educación emocional en la prevención de violencias, mencionando además el libro publicado por el equipo en 2025, “¿Podemos elegir cómo actuar? El dinamismo de los roles en situaciones de violencia”.
En segundo lugar, se llevará adelante la charla principal a cargo de Alejandro Schujman, orientada a la adolescencia y los vínculos. La actividad lleva como título “Ojos brillantes: los jóvenes y sus vínculos”, una invitación directa y sensible a mirar a la adolescencia desde la potencia de sus emociones y desde la responsabilidad compartida de construir vínculos saludables.
Durante aproximadamente una hora, el especialista abordará ejes como la prevención de las violencias desde la educación emocional, el valor de los límites, la importancia de la presencia de los adultos en la vida de las personas jóvenes, y la escucha atenta como herramienta fundamental en los vínculos. A su vez, compartirá reflexiones sobre cómo descubrir qué apasiona a la juventud y por qué la educación emocional constituye la base para una mejor convivencia social.
La propuesta se enmarca en un contexto en el que las violencias se hacen presentes en distintos ámbitos de la vida cotidiana -desde la nocturnidad y los clubes, hasta las escuelas, los deportes, las redes sociales y la promoción social de discursos de odio-, lo que vuelve urgente abrir espacios de diálogo intergeneracional que fortalezcan a los adolescentes en su camino hacia la autonomía y habiliten nuevas formas de construir relaciones más sanas y respetuosas.
Inscripción
Quienes quieran participar de la charla de Alejandro Schujman, como así también del resto de las actividades enmarcadas en el Encuentro por las Ciudades, deberán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/6W8SDybv27ygAiXx9
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.