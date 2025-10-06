Cada vez más santafesinos deben alquilar para resolver su acceso a la vivienda

En el marco del 7º Encuentro por las Ciudades se presentará el Data Encuentro 2025, el anuario del Observatorio del espacio Encuentro constituido por 10 informes que nuclean el trabajo interdisciplinario de profesionales independientes en diferentes disciplinas, y uno de los informes que se expondrá es el que analizó el acceso a la vivienda en la ciudad de Santa Fe entre 2010 y 2022.
Este lunes 6 de octubre se conmemora el Día del Inquilino y es una oportunidad para analizar el fuerte proceso de “inquilinización” que se dio en la ciudad de Santa Fe, donde cada vez más hogares santafesinos resuelven su necesidad habitacional mediante el alquiler.
“Desde Encuentro abordamos la temática desde 2019, con diferentes relevamientos de la situación del alquiler en la ciudad y asesoramos a cientos de inquilinos. En esta oportunidad, trabajamos en un informe a partir de los datos del último Censo Nacional del 2022”, comentó Lucas Simoniello, concejal y coordinador de Encuentro.
Desde el equipo que trabajó el informe explicaron que “el relevamiento del INDEC demostró que el 23,4% de los hogares alquilan su vivienda, lo que implica un aumento de casi 6% en comparación con 2010, cuando el número de inquilinos alcanzaba el 17,6%. Como contrapartida los hogares propietarios disminuyeron 9% en 12 años, lo que refleja las crecientes dificultades para acceder a la vivienda propia”.
En tanto, agregaron que “este aspecto es especialmente notorio en el distrito Centro, donde los hogares propietarios cayeron de 58,2% a 45,7%, mientras que los inquilinos pasaron de 35,2% a 44,9%, quedando prácticamente en paridad. También se evidencia una expansión de inquilinos en el distrito Este”.
Verticalización
El estudio también muestra que el alquiler se expande a todos los distritos de la ciudad y que el fenómeno está asociado al proceso de verticalización urbana, ya que en los departamentos se observa la transformación más significativa: en 2001 eran mayoría los propietarios -había 6 cada 3 inquilinos, pero en 2022 se invirtió la tendencia y los inquilinos pasaron a ser predominantes -6 cada 3 propietarios-.
“A partir de las investigaciones llevadas adelante desde Encuentro y del proceso de intercambio con vecinos que alquilan, percibimos que los inquilinos tienen que sortear dos principales obstáculos para acceder por primera vez a un alquiler o renovar un contrato, que son las garantias propietarias y afrontar los gastos de mudanza, honorarios, entre otros. En ese sentido, destacamos las herramientas que pone a disposición el Gobierno Provincial a través del programa Llave, el cual brinda facilidades en estos aspectos”, remarcó la abogada María Andrea Zorzón, referente de Encuentro.
A su vez, el informe destaca que los hogares unipersonales son los que más crecieron en la última década y también los que más recurren al alquiler. Tal es así que en 2022, el 34,3% de estas viviendas son alquiladas.
En relación a la edad de los jefes/as de hogar o su pareja, se identifican dos fenómenos simultáneos. Por un lado, entre quienes alquilan se observa un envejecimiento relativo: en 2022 aumentaron los hogares liderados por personas de entre 35 y 49 años, mientras disminuyen los del grupo de 25 a 34 años.
Mientras que la edad promedio de quienes son propietarios disminuye en el grupo de 30 a 39 años en comparación con el período anterior. Ambas tendencias evidencian una creciente complejidad en el acceso a la vivienda propia en la última década.
Más información
Este informe titulado “Acceso a la vivienda en la ciudad de Santa Fe 2010-2022” será presentado de forma completa en el 7º Encuentro por las Ciudades, evento en el que se expondrá el Data Encuentro 2025, el anuario del Observatorio del espacio Encuentro.
Para participar, las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través de este link: https://forms.gle/6W8SDybv27ygAiXx9
