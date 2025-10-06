Día del Inquilino

Cada vez más santafesinos deben alquilar para resolver su acceso a la vivienda

El informe, que analiza el acceso a la vivienda en Santa Fe y forma parte del anuario del Observatorio Data Encuentro 2025, estudia las transformaciones habitacionales entre 2010 y 2022 en la ciudad. Será presentado en el 7° Encuentro por las Ciudades el próximo 28 de octubre en la Sociedad Rural de Santa Fe.