Departamento Vera

Emotivo celebración por el 75º aniversario de la Escuela N° 6375 "Islas Malvinas"

Con profunda emoción y un fuerte sentido de pertenencia, la comunidad educativa del Paraje Km 89 celebró los 75 años de su querida Escuela N° 6375 “Islas Malvinas”, en un acto que reunió a exdocentes, exalumnos y vecinos bajo el calor del sol de la Cuña Boscosa