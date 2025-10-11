Emotivo celebración por el 75º aniversario de la Escuela N° 6375 "Islas Malvinas"
Con profunda emoción y un fuerte sentido de pertenencia, la comunidad educativa del Paraje Km 89 celebró los 75 años de su querida Escuela N° 6375 “Islas Malvinas”, en un acto que reunió a exdocentes, exalumnos y vecinos bajo el calor del sol de la Cuña Boscosa
Con un acto cargado de emoción, recuerdos y reencuentros, la Escuela N° 6375 “Islas Malvinas”, del Paraje Km 89, celebró su 75º aniversario. La convocatoria superó todas las expectativas y congregó a exdocentes, exalumnos, cooperadores y vecinos que regresaron para rendir homenaje a la historia viva de una institución que nació en un rancho y continuó su camino en una casilla de “La Forestal”.
La ceremonia contó con la presencia del presidente comunal de Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo; la supervisora seccional, Sandra Gallardo; la delegada de AMSAFE Vera, Soledad Tedini; el cura párroco, Javier Pividori, y el pastor evangélico, Adrián Montenegro, quienes ofrecieron sus invocaciones religiosas.
La apertura estuvo a cargo de la directora, Silvina Banegas, quien destacó que “75 años después, la escuela no solo sigue siendo el corazón del Paraje Km 89, sino que también acompaña la educación en dos comunidades vecinas: el CER N° 560 ‘Francisco Silva’, de El Histórico, y el CER N° 553 ‘Estanislao López’, de Km 70, ambos bajo su dependencia pedagógica y administrativa”.
Valor de equipo
En su discurso, Banegas subrayó el valor del equipo que sostiene día a día la vida escolar.
“Está conformado por docentes de Nivel Primario e Inicial, profesores de Música, Educación Física, Dibujo, Tecnología e Inglés, y un grupo de asistentes escolares comprometidos con la tarea cotidiana. Pero el verdadero corazón de la escuela son nuestros estudiantes, que nos inspiran con su curiosidad, su alegría y sus ganas de aprender”.
Con visible emoción, la directora compartió su historia personal con la institución: “Hace veinticinco años llegué por primera vez a este lugar para dar clases en un grado. Con el tiempo, esta escuela se convirtió en mi segundo hogar, el espacio donde crecí profesionalmente y confirmé cada día que enseñar es dejar huellas en el corazón de los demás”.
Finalmente, invitó a toda la comunidad a “seguir soñando juntos, con la misma fe que tuvieron aquellos pioneros, porque esta escuela no es solo un edificio: es una familia, un símbolo de unión, esfuerzo y esperanza”.
Lazos
También se dirigió al público la exdirectora Velma Bracho, quien recordó con emoción su paso por la institución y los lazos humanos construidos en su gestión.
El cierre del acto estuvo a cargo de la supervisora Sandra Gallardo, quien destacó que esta conmemoración “nos impulsa a reafirmar nuestra función pedagógica, demostrando que la calidad educativa es posible incluso en contextos rurales dispersos”.
Además, instó a los alumnos a “cuidar y defender su lugar de aprendizaje”, y concluyó afirmando: “Este es un momento para revalidar la tarea educativa, para que esta escuela siga siendo, más allá del tiempo y la distancia, el punto de encuentro del pasado, el presente y el futuro”.
Tras el acto protocolar, los asistentes recorrieron las exposiciones fotográficas y los trabajos elaborados por docentes y alumnos, que reflejaron con orgullo la historia y la identidad de la escuela.
