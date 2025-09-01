San Justo suma el Centro de Denuncias 911 para agilizar trámites y mejorar la seguridad

El martes 2 de septiembre, la ciudad de San Justo dará un paso crucial en materia de seguridad con la puesta en funcionamiento del Centro de Denuncias 911. El acto, que contará con la presencia del senador provincial Rodrigo Borla, autoridades del Ministerio de Seguridad y funcionarios locales, se realizará a las 8:30 horas en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XVI.
Este nuevo sistema de recepción telefónica fue diseñado para gestionar denuncias de hechos presuntamente delictivos que no revisten carácter de emergencia. Su implementación progresiva comenzó en marzo en las principales ciudades de la provincia, como Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, y se ha expandido a distintas localidades de los departamentos Garay, Las Colonias, Rafaela y Reconquista. Ahora, San Justo se suma a esta red.
¿Cómo funciona el Centro de Denuncias 911?
El servicio está a cargo de abogados, gracias a un convenio con los Colegios de Abogados de la provincia, garantizando un proceso profesional y eficiente.
Asesoramiento y seguimiento: El denunciante recibirá un certificado digital vía correo electrónico, y la denuncia será comunicada directamente al Ministerio Público de la Acusación a través del Sistema de Información Único Criminal (SIUC).
Protocolos de urgencia: En casos que lo requieran, se activarán protocolos para dar aviso inmediato al fiscal de turno o a áreas especializadas, sin dilatar ninguna medida urgente.
Rapidez en la gestión: El proceso completo de una denuncia a través del CD+911 tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos, lo que agiliza significativamente los trámites.
La llegada de este sistema representa una mejora sustancial para la seguridad de San Justo, ofreciendo a los ciudadanos un canal más ágil y seguro para realizar denuncias y contribuir a la lucha contra el delito.
