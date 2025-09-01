Borla participará de la actividad

San Justo suma el Centro de Denuncias 911 para agilizar trámites y mejorar la seguridad

Su implementación progresiva comenzó en marzo en las principales ciudades de la provincia, como Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, y se ha expandido a distintas localidades de los departamentos Garay, Las Colonias, Rafaela y Reconquista. Ahora, San Justo se suma a esta red.