Aportes para escuelas de San Justo impulsan mejoras en infraestructura y equipamiento

El Departamento San Justo está siendo testigo de un nuevo e importante impulso a la educación, gracias a la reciente entrega de casi 50 millones de pesos en aportes a cinco instituciones educativas.
El Senador Provincial Rodrigo Borla fue el encargado de distribuir estos fondos, provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas del Ministerio de Educación de la provincia.
El Departamento San Justo está siendo testigo de un nuevo e importante impulso a la educación, gracias a la reciente entrega de casi 50 millones de pesos en aportes a cinco instituciones educativas.
El Senador Provincial Rodrigo Borla fue el encargado de distribuir estos fondos, provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas del Ministerio de Educación de la provincia.
Esta acción no solo refuerza el compromiso con la infraestructura escolar, sino que también atiende demandas específicas de cada establecimiento.
Los recursos entregados tienen un impacto directo y tangible en las comunidades educativas. Las escuelas beneficiadas y el uso que se dará a los fondos son:
Escuela Primaria N° 608 “Sargento Juan Bautista Cabral”: con casi $20 millones, se financiarán el cambio de cielorrasos y la renovación del sistema de iluminación.
C.E.F. N° 23: recibirá más de $24 millones para la reconstrucción del playón deportivo, una obra clave para el desarrollo de actividades físicas y recreativas.
Taller Manual N° 120 de Gobernador Crespo: los $864.200 asignados se utilizarán para la compra de una notebook, modernizando así el equipamiento tecnológico.
Escuela N° 439 “Miguel Cane” de La Penca y Caraguatá: se destinarán $990.000 a la instalación de un aire acondicionado, mejorando las condiciones de confort para alumnos y docentes.
Escuela N° 6309 “Revolución de los Siete Jefes” de Ramayón: con $2.644.000, se realizarán trabajos de reparación en la cubierta de tejas, así como la instalación de mesadas y aberturas.
Esta entrega de fondos se suma a una serie de inversiones significativas en el departamento. Hace menos de un mes, el mismo Senador Borla distribuyó 120 millones de pesos a nueve escuelas, demostrando un enfoque continuo y estratégico para abordar las necesidades del sector educativo.
Además de la entrega de aportes, el Senador aprovechó su recorrida para visitar la Escuela Primaria N° 1374 “Elso Ferrero” del barrio Fátima en San Justo. Allí, se reunió con la directora para establecer una agenda de trabajo conjunta, comprometiéndose a gestionar futuras soluciones ante el Ministerio de Educación.
La continuidad de estos aportes no solo representa una inyección de capital, sino que también es una señal de que las autoridades están atentas a las necesidades de las escuelas, apostando por un futuro con mejores instalaciones y herramientas para los estudiantes de la región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.