Condenaron por abuso sexual a un policía de Colonia Durán

Este miércoles, en horas del mediodía, el Tribunal unipersonal representado por el juez Banegas condenó a Alberto Sebastián Verón, funcionario policial domiciliado en Colonia Durán, departamento San Javier, a ocho años de prisión a un policía de Colonia Durán por abuso sexual gravemente ultrajante ocurrido en el ámbito intrafamiliar.
El juicio oral y público comenzó el 7 de agosto y hoy se dio lectura al veredicto en los Tribunales de Reconquista.. La fiscal Georgina Díaz había pedido que el imputado fuera condenado a la pena que finalmente fue impuesta.
Patrocinó a Verón al abogada Mariana Zechin, quien había solicitado la absolución.
Resolución
El juez Santiago Banegas ordenó la extracción de muestras pertinentes para lograr la identificación genética del condenado procediendo a su inscripción en el registro de acuerdo con el Art.5 de la ley N 26479.
La fiscal Díaz adelantó que en los próximos días formalizará el pedido de prisión preventiva para el condenado.
