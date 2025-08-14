#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Departamento San Javier

Condenaron por abuso sexual a un policía de Colonia Durán

Se trata de Alberto Sebastián Verón. El hecho ocurrió en el ámbito intrafamiliar.

El juez Santiago Banegas condenó a ocho años de prisión a un policía de Colonia Durán por abuso sexual gravemente ultrajante.
 11:55
Por: 

Este miércoles, en horas del mediodía, el Tribunal unipersonal representado por el juez Banegas condenó a Alberto Sebastián Verón, funcionario policial domiciliado en Colonia Durán, departamento San Javier, a ocho años de prisión a un policía de Colonia Durán por abuso sexual gravemente ultrajante ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

El juicio oral y público comenzó el 7 de agosto y hoy se dio lectura al veredicto en los Tribunales de Reconquista.. La fiscal Georgina Díaz había pedido que el imputado fuera condenado a la pena que finalmente fue impuesta.

Patrocinó a Verón al abogada Mariana Zechin, quien había solicitado la absolución.

Resolución

El juez Santiago Banegas ordenó la extracción de muestras pertinentes para lograr la identificación genética del condenado procediendo a su inscripción en el registro de acuerdo con el Art.5 de la ley N 26479.

La fiscal Díaz adelantó que en los próximos días formalizará el pedido de prisión preventiva para el condenado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
San Javier
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro