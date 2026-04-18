El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que los trabajos para la restauración y reutilización integral del Complejo Cultural El Ferro, ubicado en el predio del ferrocarril de la ciudad de San Justo, presentan un 25% de avance.
Recuperan el Complejo Sociocultural El Ferro de San Justo
A través del Programa de Obras Urbanas (POU) avanza la renovación del predio ferroviario. Con la reutilización de los silos, la obra propone revitalizar un espacio emblemático para actividades culturales, sociales y recreativas.
La obra, financiada por el Gobierno Provincial y ejecutada por la Municipalidad, se desarrolla a través del Programa de Obras Urbanas (POU).
Al respecto, el ministro Enrico señaló que “este proyecto es una realidad gracias a la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de reactivar la obra pública en cada rincón de la provincia. A través del POU, una herramienta ágil y transparente, estamos transformando un predio usurpado en espacios de vida, cultura y desarrollo para todos los sanjustinos”.
“En San Justo estamos trabajando junto al intendente Nicolás Cuesta y al senador Rodrigo Borla para concretar este enorme proyecto: por un lado, ya concluimos con la recuperación del histórico casco ferroviario, que tiene un enorme valor patrimonial y cultural; y ahora estamos avanzando con la restauración de los silos, donde se aloja el Complejo Cultural El Ferro".
"Con esta intervención integral, la Municipalidad va a poder ofrecer a los vecinos muchas actividades culturales, recreativas, deportivas y educativas”, explicó Enrico.
Con una inversión del Gobierno Provincial que llega a los 500 millones de pesos, esta obra estratégica propone la recuperación de la antigua estación de ferrocarril y la reutilización de los ex silos ferroviarios para la creación de nuevas aulas y talleres.
Estos espacios van a formar un conjunto con la existente Tecnoteca, el Punto digital, Lucecitas, y la refuncionalización del casco histórico que componen el Complejo Sociocultural El Ferro.
Impacto local y regional
Por su parte, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, valoró la importancia de la inversión provincial y destacó que es una satisfacción ver cómo el Gobierno de Santa Fe cumple con su palabra.
"Esta obra no sólo recupera la historia de San Justo sino que también genera empleo local y fortalece el arraigo de nuestros jóvenes, integrando la educación y la tecnología en un mismo lugar”.
En sintonía, el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, remarcó el cambio de paradigma para la ciudad.
“Esta obra, que concretamos con financiamiento provincial y mano de obra local, reintegra 7,5 hectáreas al tejido urbano. Preservamos el valor arquitectónico, y al mismo tiempo sumamos un auditorio, microcine y salas que potenciarán la identidad cultural de nuestros barrios”.
Alma y la memoria de cada ciudad
En cuanto al desarrollo de la obra, desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que el proyecto incluye un núcleo vertical con ascensor y escalera que abastece al conjunto edilicio de Los Silos y Tecnoteca.
Además, se construyen dos galerías de estructura metálica que unirán el conjunto, mejorando su funcionalidad y utilidad e ingreso en días con precipitaciones.
Se trata de un predio de más de 7,5 hectáreas donde los espacios están distantes, por lo tanto se ejecutarán nuevas veredas peatonales que faciliten el movimiento, la conectividad del lugar y principalmente atraviesen el predio en los distintos puntos focales mejorando la movilidad y el diálogo con en el entorno urbano.