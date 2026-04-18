#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Cultura

Pilar: impulsan una amplia oferta de talleres artísticos para todas las edades

Literatura, arte, teatro y canto forman parte de una propuesta abierta a la comunidad que ya está en marcha y mantiene sus inscripciones abiertas.

El Taller Literario para Adultos, coordinado por Germán Bartizzaghi, se presenta como un ámbito pensado para quienes disfrutan de la lectura y la escritura.El Taller Literario para Adultos, coordinado por Germán Bartizzaghi, se presenta como un ámbito pensado para quienes disfrutan de la lectura y la escritura.
Seguinos en
Por: 

La localidad de Pilar puso en marcha una variada agenda cultural con el inicio de distintos talleres destinados a fomentar la creatividad, la expresión y el encuentro comunitario.

Las propuestas, coordinadas por referentes del ámbito artístico y educativo, ya comenzaron a desarrollarse y aún cuentan con cupos disponibles para quienes deseen sumarse.

El Taller Literario para Adultos, coordinado por Germán Bartizzaghi, se presenta como un ámbito pensado para quienes disfrutan de la lectura y la escritura.

Allí, los participantes pueden explorar distintos géneros, compartir producciones propias y dar rienda suelta a la imaginación en un entorno de intercambio y aprendizaje colectivo.

Creatividad sin límites para todas las edades

Otra de las propuestas que ya está en funcionamiento es el taller “Exploradores de Arte”, a cargo de Irina Klepczyk. La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades y busca estimular la creatividad a través de diversas expresiones artísticas.

Mirá tambiénAnte un posible “Niño”, la ciudad de Santa Fe refuerza la prevención hídrica y advierte sobre obras pendientes

El espacio invita a experimentar, jugar con materiales y descubrir nuevas formas de expresión sin restricciones.

También comenzó el Taller de Teatro para Adultos, coordinado por Rosario Caminos. La propuesta apunta a que los participantes puedan desarrollar habilidades escénicas, ganar confianza y explorar su capacidad expresiva mediante dinámicas grupales y ejercicios actorales.

La música como canal de conexión

En el plano musical, el Taller de Canto coordinado por Rodrigo Hortt ofrece un espacio para descubrir y trabajar la voz. A través de técnicas vocales y prácticas grupales, los asistentes pueden mejorar su desempeño, expresarse a través de la música y disfrutar del canto en un entorno distendido.

Mirá tambiénÚltimos trabajos en la nueva sede de la Escuela "Patagonia Argentina" de Hughes

Desde la organización destacaron que todas las propuestas continúan con inscripciones abiertas, por lo que quienes estén interesados todavía pueden incorporarse a los distintos talleres.

La convocatoria apunta a fortalecer el acceso a la cultura y promover espacios de participación activa dentro de la comunidad.

Mirá tambiénSan Agustín fortalece el acceso a la educación con becas para estudiantes terciarios

Con estas iniciativas, Pilar reafirma su compromiso con el desarrollo cultural local, generando ámbitos donde el arte se convierte en una herramienta de encuentro, aprendizaje y crecimiento personal.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cultura
Las Colonias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro